Jó hírt kapott a magyar kormány Brüsszelből

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a három, közel 900 millió euró (mintegy 320 milliárd forint) összköltségvetésű magyar támogatási intézkedést, amelyek a koronavírus-járvány közepette támogatnák a magyar gazdaságot. Az intézkedéseket az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozóan nemrég elfogadott ideiglenes keretszabálya alapján hagyta jóvá.

A három, közel 900 millió euró összköltségvetésű intézkedés lehetővé teszi Magyarország számára, hogy akár 5000, különböző méretű vállalatot is támogatni tudjon a koronavírus-járvány alatt és után az azonnali likviditási szükségleteik kielégítésében, pénzügyi terheik enyhítésében és a munkahelyek megőrzésében - mondta Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke, aki azt is megjegyezte, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködik a testület annak érdekében, hogy a nemzeti támogatási intézkedéseket az uniós szabályokkal összhangban vezessék be.

A bizottsági közlemény szerint Magyarország három olyan, közel 900 millió euró (mintegy 320 milliárd forint) összköltségvetésű támogatási intézkedést jelentett be a brüsszeli testületnek, amelyekkel a koronavírus-járvány által sújtott vállalatokat támogatnák. A három program keretében az állami támogatás

közvetlen támogatások,

hitelgaranciák,

valamint kedvezményes hitelkamatlábak formájában valósul meg.

Akár 5000 vállalkozáson is segíthet

Az intézkedések a koronavírus-járvány miatt gazdasági nehézségekkel és likviditáshiánnyal küzdő kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt elérhetőek lesznek. A támogatási programokból várhatóan akár 5000 vállalkozás is profitálhat majd - olvasható az EB közleményében.

A támogatások célja, hogy a koronavírus-járvány által különösen sújtott vállalatok számára elegendő likviditást biztosítsanak azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteik fedezésére, hogy a járvány alatt és után is folytathassák tevékenységüket, beruházásokat valósítsanak meg, és megtarthassák alkalmazottjaikat.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a magyar intézkedés összhangban van az ideiglenes állami támogatási keretszabályban meghatározott következő feltételekkel:

A közvetlen támogatások esetében az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatás összege nem haladja meg a 100 ezer eurós névértéket, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében a 120 ezer eurót, a többi ágazatban működő vállalkozás esetében pedig a 800 ezer eurót, és a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozások számára, amelyek már 2019. december 31-én is nehéz helyzetben voltak.

A hitelgaranciák esetében a támogatást három alintézkedésen keresztül fogják célba juttatni, melyek a kkv-knak, kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak és nagyvállalatoknak nyújtanak 80-90 százalékos garanciafedezetet és ennek megfelelően kialakított garanciadíjakat. A kkv-k számára garanciával biztosított hitelösszegek legfeljebb 3 millió eurót, a kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok esetében pedig legfeljebb 15 millió eurót tehetnek ki.

A kedvezményes hitelkamatlábak esetében a hitelkockázati felárak összhangban vannak az ideiglenes keretszabályban meghatározottakkal, és összegzésre kerülnek a Magyarországon alkalmazandó alapkamatlábbal.

A bizottság szerint a magyar intézkedések szükségesek, megfelelőek és arányosak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezeléséhez, ezért az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedéseket.