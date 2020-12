Jó hírt kapott a nyugdíjasok egy része, megkaphatják a támogatást

A január elsejétől kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát ötmillió forintig visszatéríti az állam - közölte kedden Novák Katalin, családügyekért felelős miniszter. A lépéssel állam ötmillió forinttal járul hozzá a sajáterős építkezésekhez is.

A jövőben pedig a nyugdíjasok is igényelhetik a csokot, ha megfelelnek minden feltételnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. Példaként említette azt a helyzetet, ha a nyugdíjas nagyszülők nevelik az unokát, és valamelyikük dolgozik mellette - mondta a miniszter.

Bár a csokkal vásárolt ingatlant tíz évig nem lehet eladni, vagy elajándékozni, de a jövőben a szülők átírathatják majd azt a gyermekeik nevére a tízéves elidegenítési tilalom ideje alatt is.

Szintén újdonság, hogy a jelzáloghitel-elengedés több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsönre is érvényesíthető lesz, így több kisebb összegű lakáscélú jelzáloghitel közt megosztva is érvényesíthetik a családok. A jelzáloghitel-elengedési lehetőség már az építési hitelekre is vonatkozik.