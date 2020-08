Jó hírt kaptak a fesztiválrajongók

A kormány 700 millió forintos alapot hozott létre, hogy a fesztiválszektor újraindulhasson, és 2021-ben is legyenek fesztiválok - mondta Lobenwein Norbert fesztiválszervező, a Music Hungary Szövetség alelnöke a Magyar Turisztikai Ügynökség Facebook-oldalán pénteken az MTI szerint.

Lobenwein Norbert szerint a támogatás részleteiről a Magyar Turisztikai Ügynökség ad majd tájékoztatást.

A Magyar Fesztivál Szövetség és a Music Hungary Szövetség pedig közösen dolgozik azon, hogy a fesztiválszektor újraindulásának hátterét megteremtse.

Úgy fogalmazott "Magyarország fesztiválnagyhatalomnak számít".

Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány a fesztiválszektort is súlyosan érintette, az egész világon, így Magyarországon is sorra maradtak el a fesztiválok.

Szinte nincs is olyan fesztivál, amelyet az eredeti tervek szerint meg lehetett volna tartani - tette hozzá.

Lobenwein Norbert azt mondta, bízik abban, hogy "hamarosan újra fesztiválokon találkozunk".

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a csütörtöki kormányinfón közölte, hogy a kormány újabb, 2 milliárd 120 millió forintos csomagról döntött a könnyűzenei klubok és a fesztiválszervezők támogatására. A fesztiválok esetében 700 millió forint a támogatási keret, ezt fesztiválszervező cégenként osztják majd el.