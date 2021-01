Jó hírt közölt Müller Cecília: sikeres volt a védekezés

Sikeres a védekezés, csökkent az új fertőzöttek száma, az aktív fertőzötteké is csökken, a gyógyultaké pedig nőtt. A pedagógusok tesztje is biztatóan alakult a hétvégén.

Megtartotta idei első sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette az egészségügyben, szociális és oktatási intézményekben, valamint a közigazgatásban végzett tesztek tapasztalatait. A szünet utolsó hétvégéjén is tesztelték az óvodai és iskolai dolgozókat, a teszt ingyenes és önkéntes volt, hogy iskolakezdésre lehetőleg ne menjenek be beteg emberek dolgozni a köznevelésbe.

Összesen 20 744 óvodai és iskolai dolgozó ment el a tesztelésre országszerte. Az eredményeket folyamatosan értékelik, de lényegesen jobbak, mint a korábbiak. Egy hónapja 2 százalék körüli volt a fertőzöttség, most már csak 209 pozitív eredmény volt, ami 1,01 százalékos arány. A pozitív eredményűek nem mennek dolgozni, házi karanténban maradnak. Eddig mintegy félmillió tesztet végeztek el a közintézményekben - mondta György István. A következő feladat a tesztelés után az oltási tervek kidolgozása és végrehatjása, ezzel is György Istvánt bízták meg.

Célba értek a védelmi intézkedések

A védelmi intézkedések elérték a céljukat, egyre kevesebb az új fertőzés - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hétfőn újabb 856 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 328 851 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9977 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 174070 fő, az aktív fertőzöttek száma 144804 főre csökkent. 5667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 400-an vannak lélegeztetőgépen.

"Fontos, hogy felismerjük a védőoltások fontosságát" - mondta Müller Cecília. Ezzel nem csak magát, de a környezetét és az egészségügyi dolgozókat is megvédi az, akit beoltanak. Már közel 12 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltását. A 25 oltópontnál lehet időpontot kérni, az egészségügyi dolgozók ott jelentkezhetnek be. Jelenleg a fekvőbetegeket ellátó intézmények dolgozóit oltják. Egyes intézményekben ki is szállítják a vakcinát, nem kell bemenni az oltópontra. A járóbeteg-ellátásban és a többi egészségügyben dolgozó, valamint a gyógyszerészek is foglalhatnak már időpontot.

Kedden újabb, 39 ezer fő oltására elegendő oltóanyag érkezik az országba. Az oltási terv végrehajtása annak megfelelően történik majd, mennyi vakcina áll rendelkezésre. Oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon és levélben is lehet jelentkezni.

Szilveszterkor is résen volt a rendőrség

A hétvégén és szilveszter éjjel 636 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés szabályainak megsértése miatt - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes. Összesen öt üzletet zártak be ideiglenesen. Szilveszter éjjel egy V. kerületi étteremben magánrendezvényt tartottak, 60 napra bezárták a helyet, és a részt vevőkkel szemben intézkedtek. A VII. kerületben szintén volt egy magánrendezvény egy zenés-táncos helyen, amit szintén bezártak, az ott bulizókkal szemben is intézkedtek. Egy V. kerületi üzlet és egy VII. kerületi kávézó is megsértette a nyitva tartásra vonatkozó rendelkezéseket. Ezeket is bezárták.

Szilveszterkor a szokásosnál több rendőr volt az utcákon, de nem volt sok dolguk. Nagyobb csoportosulások a közterületeken nem alakultak ki.

A Pfizer vakcináját 16 éves kortól lehet beadni, fiatalabb gyerekek számára egyelőre nincs védőoltás, nem tesztelték még eléggé ezt a csoportot - mondta Müller Cecília. A gyerekek kevésbé veszélyeztetettek, először a veszélyeztetettebb csoportokat tesztelték, de a gyerekeknek adható oltások fejlesztése is zajlik. Az orosz vakcinát tesztelik, ha megfelelőnek találják, azzal is olthatnak majd.