Jó hírt közöltek a meteorológusok

Anticiklon alakítja időjárásunkat. A nyugat-európai ciklon előoldalán egyre melegebb levegő érkezik fölénk, erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel a szélvédett tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd/rétegfelhőzet képződhet, amely napközben a legtöbb helyen gyorsan feloszlik. Szombatig érdemi csapadék nem várható, akkor egy gyenge hidegfront érkezik - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Szerdára virradó éjszaka északnyugat felől tovább növekszik a fátyolfelhőzet, hajnalban az északkeleti völgyekben foltokban köd képződhet. Szerdán fátyolfelhős, napos időre számíthatunk, de főként északon időnként vastagabb felhőzet is lehet. Csapadék nem lesz. Eleinte a déli, délkeleti, holnap a déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, néhol viharos közeli lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között várható, de a fagyzugos, szélvédett területeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 15 és 21 fok között alakul, csak északkeleten lehet kissé hűvösebb.

Csütörtökön délen, délkeleten derült vagy gyengén felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap, az ország északi felén tartósabban felhős, párás, ködös területekre is számítani lehet. Általában nem várható csapadék, de a felhős, párás körzetekben előfordulhat gyenge szitálás. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de a borult részeken ennél kissé hűvösebb lesz - írják a meteorológusok.

Pénteken délen, délkeleten változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elsősorban az ország északnyugati, északi felén sokfelé számítani lehet rétegfelhőre, illetve párásságra, ködfoltokra. Estétől mindenütt vastagszik a felhőzet. Általában nem várható csapadék, de a felhős, párás körzetekben előfordulhat gyenge szitálás. Északon többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délen sok helyütt megélénkül a nyugati, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, északon lesz a hűvösebb idő.