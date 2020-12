Jó hírt közöltek hétvégére a meteorológusok

A hét további részében a nyugat-európai ciklon előoldalán délkeleti áramlással több fokkal enyhébb és alapvetően száraz levegő érkezik fölénk. A hétvégén délkeleten akár 15 fok is lehet. Hétfőn azonban újabb mediterrán ciklon érkezhet többfelé esővel - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Péntekre virradó éjszaka Dunántúlon erősen felhős vagy borult, a Dunától keletre közepesen, míg a Tiszántúlon inkább gyengén felhős lesz az ég. Elsősorban nyugaton, délnyugaton pára, köd képződhet. A Dunántúlon megszűnő jelleggel még előfordulhat kevés eső, a nyugati határ közelében esetleg ónos eső. Élénk, a Dél-Alföldön és a hegyekben erős lesz a délkeleti, keleti szél. A késő esti -1, +5 fokról hajnalra általában -4, +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Délkeleten lesz enyhébb, északkeleten hidegebb a hajnal.

Pénteken a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult, a Dunától keletre közepesen, míg a Tiszántúlon inkább gyengén felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél több helyen élénk, a Dél-Alföldön és a hegyekben erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4 fok között várható, délkeleten a magasabb, északkeleten az alacsonyabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között várható, de a nyugati határvidéken ennél hűvösebb, délkeleten pedig enyhébb idő valószínű.



Szombaton az ország nagy részén több órára kisüt a nap, ugyanakkor a fátyolfelhők mellett rétegfelhők is lehetnek, főleg a főváros környékén, az Északi-középhegység térségében, illetve az Észak-Alföldön. Hajnalban és estétől ködfoltokra is számítani lehet. Számottevő csapadék nem valószínű, de főleg északkeleten néhol előfordulhat szitálás. A délkeleti, keleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul.



Vasárnap réteg- és magasszintű felhők is lehetnek. Emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű. Hajnalban és este főként az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Alföldön várhatók ködfoltok. A késő délutáni, esti óráktól nyugat, délnyugat felől vastagszik a felhőzet. Késő délutánig, estig csak néhol valószínű szitálás, estétől nyugat, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható.

<br />

Hétfőn keleten, északkeleten helyenként lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, de nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé számítani lehet ismétlődő esőre, északkeleten kisebb a csapadék esélye. A keleti, délkeleti szél eleinte még több helyütt erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.



Kedden nyugat, délnyugat felől vékonyodik, szakadozik, majd délután, este ismét vastagszik a felhőzet. Főként hajnalban lehetnek ködfoltok. Kezdetben még több helyen hullhat csapadék, majd napközben fokozatosan megszűnik. A délkeleti, keleti szél megélénkül, néhol időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul - írják a meteorológusok.