Jobban fogynak a gumiabroncsok

Közel 5 százalékkal nőtt tavaly a személyautókra és kisteherautókra vásárolt új gumik száma 2016-hoz képest az Automax Kft. legfrissebb elemzése szerint, melyet az MTI szemlézett.

Tavaly minden 4. eladott gumiabroncs Magyarországon készült, a márkák közül a legnépszerűbb a Hankook, a Barum, a Dunlop, a Continental és a Goodyear volt.

Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (ETRMA) korábban közölt adatai alapján 2016-ban Magyarországon csaknem 2,4 millió új gumiabroncsot értékesítettek a gyártók, ami hétéves rekord volt.

A kft. értékesítési adatai alapján az alsó középkategóriás autók dominanciájára utal, hogy nyári és téli gumiból is az ilyen autókra való méretből vették a legtöbbet. Az újautó-értékesítés fellendülése ugyanakkor a vásárlási szokásokra is hatással volt, 50 százalékkal többen szerezték be a téli gumit felnire szerelve.

A magyar autósok tavaly 4 új abroncs megvásárlására átlagosan 75 946 forintot költöttek, a legolcsóbban egy Daewoo Matizra kerültek téli abroncsok, darabonként 7 ezer forintért, míg a legtöbbet, 813 ezer forintot egy BMW X6-osra költötte a gazdája - közölték.

Kiemelték, hogy az értékesítés volumene mellett változóban vannak a magyar autósok vásárlási szokásai is, tavaly 8,5 százalékkal nőtt az online megvásárolt gumiabroncsok száma. (Ezen még a használtautó-vásárlók sem spórolnak.)

Az Automax Szerviz Kft. márkafüggetlen gumikereskedőként 2004-ben jött létre, a cég az elmúlt 3 évben több mint 2 millió, kizárólag új gumiabroncsot értékesített, meghatározó részét online webshopján keresztül.