Jogállam-e Magyarország? Válaszoltak a magyarok

Bizonytalannak látszik a fideszes szavazók tábora abban a kérdésben, hogy az EU frissen elfogadott jogállamisági mechanizmusa mire való. Relatív többségük továbbra is a migrációt látja a háttérben, jelentős részük ennél szofisztikáltabban ítéli meg az ügyet.

Magyarország inkább nem tekinthető jogállamnak. Így vélekedik a megkérdezett magyarok 54 százaléka a Publicus Intézet decemberi közvélemény-kutatása szerint, amelyet a Népszava megrendelésére készített. A magyarok kétharmada szerint politikai befolyás alatt áll a közmédia, nem függetlenek a bíróságok (beleértve az Alkotmánybíróságot), elfogult az ügyészség, a közbeszerzéseket sem a legjobb ajánlattal nyerik.

Minden negyedik fideszes szavazó is egyetért azzal, hogy az EU jogállami mechanizmusának köszönhetően Magyarországon is jobban működhetnek a demokratikus intézmények. A megkérdezettek 63 százalékát helytelenítette, hogy Orbán Viktor vétót lengetett be a mechanizmus miatt az EU költségvetési vitájában.

A fideszes választók nagyjából tizede sem értett egyet a miniszterelnök húzásával, azonban 48 százalékuk szerint "Brüsszel csak azokat az országokat tartja jogállamnak, akik hajlandóak befogadni menekülteket". Eközben 38 százalék azok aránya, akik szerint inkább arról van szó, hogy mibe szólhat bele az EU és meddig terjedjen a tagállamok önrendelkezése.

Az ellenzékiek kilenctizede szerint a jogállamisági vita arról szól, hogy "az EU nem szeretne olyan országokat, kormányokat támogatni, ahol nem biztosított a demokratikus működés és a támogatási összegek korrupciómentes elosztása". A pártválasztásban bizonytalanok 59 százaléka is inkább ezzel értett egyet.