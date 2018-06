Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jól járnak a havi nettó 250 ezer felett keresők

Aki viszonylag nagy hitel vesz fel és amúgy is szép jövedelme van, az továbbra egy számjegyű kamatot kaphat.

A lakáshitelek mellett továbbra is a személyi kölcsönök jelentik a második pillért a lakossági finanszírozási piacon. Minden, a háztartások kiszolgálásában érdekelt pénzügyi szolgáltató érvényben tart akciókat, amelyeknél az elérhető éves kamat jellemzően 7-9 százalék között mozog - írja a Világgazdaság.

Az ilyen kölcsönök legfontosabb feltétele, hogy az igényelt összegnek el kell érnie a milliós nagyságrendet, és az igazolt nettó jövedelemnek is az átlag körül kell mozognia. (A legtöbb szolgáltató havi nettó 250 ezres limitet határoz meg a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez, s ez az összeg is maximum két forrásból származhat.) További alapfeltétel a 6-12 hónap folyamatos munkaviszony megléte is.

A fotó forrása: Hornyák Dániel/Napi



