Jön a tavasz - itt a friss előrejelzés

Folytatódik az enyhe időjárás. A jövő hét elején enyhe hajnalokra és kora tavaszias délutánokra készülhetünk - írja az Időkép.

Szombaton sokfelé lesz erősen felhős, borult lehet az ég, naposabb időszakokra délen számíthatunk. Az esti órákban többfelé, leginkább az északi és a dunántúli tájakon válhat nyirkossá, ködössé a levegő. Délután 3-11 fokos tartományban alakulhat a csúcshőmérséklet. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködös helyeken alakulhat ki szitálás, ónos szitálás.

Vasárnap a köd feloszlása után közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Csapadék nem valószínű. Reggelig többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd napközben északon, északkeleten és a Dunántúl északi tájain megélénkül a nyugati, délnyugati szél, melyet néhol akár erős lökések is kísérhetnek. Hajnalban csak helyenként fordulhat elő gyenge fagy - írja az Időkép. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 10 fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Jön a tavasz

Hétfőn kora tavaszias idővel indul a hét, enyhe hajnalra ébredhetünk az Időkép szerint. Ez azt jelenti, hogy több helyen 4-5 fok körül alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, fagyra nem kell számítani. Napközben túlnyomóan napos, többfelé szeles időben kora tavaszra jellemző csúcshőmérsékleteket, 9-14 fokot mérhetünk majd az országban. A sok napsütés mellett keleten az időnként megnövekvő felhőzetből kisebb eső, egy-egy jelentéktelen zápor már előfordulhat a nap folyamán - áll az Időkép prognózisában.

Kedden enyhe, szeles időre van kilátás. Napközben többnyire napsütéses idő várható, de helyenként megnövekedhet a felhőzet, melyből egy-egy zápor is előfordulhat. A nyugatias szél többfelé megerősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat. Hajnalban a szeles északi, északnyugati területeken akár 6-7 fokos minimumok is előfordulhatnak, a szélcsendesebb tájakon pedig 0-5 fok valószínű. Délután 7-13 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Képünk forrása: Pixabay.com