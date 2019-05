Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jövő heti időjárási előrejelzés - ebből már sokaknak lesz elege

A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Heves zivatar miatt a hét elejére országos figyelmeztető előrejelzést is kiadtak.

Hétfőn dél felől egyre nagyobb területen vastagszik meg a felhőzet, de ennek ellenére is lehetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok. A legtöbb napsütés keleten, északkeleten ígérkezik. Délelőtt még csak kevés helyen valószínű csapadék, majd délutántól egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként esetleg zivatar is. Átmeneti szélerősödés csupán zivatar környezetében lehet. A leghidegebb órákban 10-16 fok lesz. Napközben 19-26 fokig melegszik fel a levegő, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.

Kedden sokfelé várható zápor, szórványosan zivatar is. Több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 11 és 16, a maximumhőmérséklet 20 és 27 fok között alakul. Az ország teljes területére figyelmeztető előrejelzést adott ki az OMSZ heves zivatar miatt.

Szerdán a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 20, keleten 20 és 25 fok között alakul. Szerdára a Dunán inneni területekre figyelmeztető előrejelzés van érvényben heves zivatar miatt.

Csütörtökön kezdetben többfelé, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. A szél erős, helyenként viharos lesz. A leghidegebb órákban 8-15 fok lesz. Napközben 14-21 fokig melegszik fel a levegő.

Pénteken keleten többfelé, másutt néhol alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A szél erős, helyenként viharos lesz. A minimumhőmérséklet 8 és 13, a maximumhőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Szombaton több helyen valószínű zápor, néhol zivatar. A szél erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Vasárnap is több helyen lehet zápor, zivatar. Helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 10 és 16, a maximumhőmérséklet 21 és 26 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.