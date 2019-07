Jövő héttől mindenhol ott lesz a magyar sikergyümölcs

A jövő hét elején már az egész országban elérhető lesz a hazai, minőségi, friss görögdinnye, a szezon pedig ki is tolódik, a termelői elvárásokhoz igazodva.

A magyar dinnyetermesztők igazodtak a vevői igényekhez és a klimatikus változásokhoz: még szeptember közepén is lesz friss dinnye a piacon, illetve például magszegény és mini dinnyék színesítik a kínálatot - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adataiból.

A dinnyeszezon kezdete kapcsán a Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete és a NAK Dinnye Munkacsoportja bízik abban, hogy az áruházláncok szakítanak a korábbi évek káros gyakorlatával, és nem drasztikus akciózással indítják a magyar dinnye piacra vitelét. A dinnyeszezon kezdete ugyanis meghatározó a piac számára, jelentősen befolyásolja a későbbi árakat és értékesítési lehetőségeket. Ezért is a frissen megjelenő magyar dinnye esetleges pillanatnyi marketingeszközként, vevőbecsalogatóként használata negatívan befolyásolja az egész szezont.

Idén várhatóan 200 ezer tonnánál több görögdinnye terem az országban, jelentősen meghaladva a tavalyi 158 ezer tonnát, ráadásul jó minőségű termés várható. Az elmúlt években - a NAK és partnerszervezetek promóciós tevékenységének is köszönhetően - nőtt a hazai egy főre jutó fogyasztás, időjárástól és évjárattól függően már 13-15 kilogramm körül mozog éves szinten. Tíz éve ez még 8-9 kilogramm körül alakult.

Változik az ágazat

A hazai dinnyetermelés szükségszerű és előremutató reformja keretében jelentős időbeni és technológiai átrendeződés is zajlik. A termelők az egész országban több szakaszban ültetik és szedik a dinnyét, ezzel tompítva a dömpinget, illetve időben "kitolva" a szezont. Gyakorlatilag idén még szeptember közepén is elérhető lesz a friss hazai dinnye a piacon a NAK szerint.

Az elmúlt években egyre inkább elterjedt a magszegény dinnye is, amire kereslet is mutatkozik, illetve a Nyugat-Európában már népszerűvé vált mini dinnyékkel is próbálkoznak a termelők. Technológiailag előrelépés, hogy nőtt az oltott, biztosabb eredményt hozó dinnye aránya, illetve újdonságként már mintegy 100 hektáron mobil fóliasátras termesztéssel is kísérleteznek termelők.

Magyarországnak van Európában a negyedik legnagyobb a görögdinnye-termőterülete. A terület az elmúlt 15-20 évben csökkenő tendenciát mutatott, de az utóbbi 3-4 évben sikerült 5 ezer hektár körül stabilizálni. A görögdinnye termőterülete - a 2017-es és 2018-as évivel közel azonos - mintegy 4800 hektár az idén is. Jelentős lokális változás az utóbbi években, hogy már nem az 1500 hektáros termőterület a legnagyobb Békés megyében, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2000 hektár. A hazai görögdinnye 40 százalékát általában exportálják, jelentős felvevőpiacok a környező országok, valamint Németország és a Baltikum.