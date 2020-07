Józsefvárosi menzabotrány: megszólalt Pikó András

Új közbeszerzési eljáráson, átlátható módon, a versenyt megnyitva választjuk ki az új közétkeztetőt - mondta Pikó András józsefvárosi polgármester a Napi.hu-mak. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát pedig bíróságon fogja megtámadni.

- Amikor jó egy hónapja a járványhelyzetben egyszemélyben a közétkeztetési szolgáltató leváltásáról döntött, számított-e rá, hogy ekkor vihar kerekedik belőle?

- Politikai viharra számítottam ugyan, ám az viszont szomorú és felelőtlen dolog, hogy a Fidesz a kerületi gyerekek és szüleik hazugságokra alapozott riogatását sem tartja túl nagy árnak a politikai céljai elérése érdekében. Ez a gátlástalanság mindig meg tud lepni.

- Minek tulajdonítja, hogy ez bekövetkezett?

- A menzabotrányt nem mi okoztuk, hanem a Fidesz, azzal, hogy a korábbi években monopolhelyzetbe hozott egy céget, túlárazott szerződéssel. A korábbi szerződéskötési folyamat ráadásul többszörösen jogsértő volt, ezt egyébként Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) sem vitatta. A választási programunkban azt ígértük, hogy a józsefvárosiak nyernek azon, hogy ha megszabadítjuk őket a korrupt rendszerektől. Minket ettől eltántorítani nem lehet. Ennek egyik eleme a közétkeztetés. Ezt már el is értük, még a büntetéssel együtt is sok tízmillió forintot spórolnak a kerületiek. Már ebben az átmeneti időszakban is olcsóbb, jobb minőségű és mindenek felett törvényes közétkeztetés folyt a kerületben.

- Ha mindezt előre tudta volna, akkor is meghozza ezt a döntést?

- Polgármesterként nem volt mérlegelési lehetőségem. Az előző szolgáltató szerződése semmisnek bizonyult a jogi vizsgálat során, ezért azt a jogszabályoknak megfelelően azonnal fel kellett mondani. Ha nem teszem meg, az lett volna törvénysértés.

- A jobboldali sajtó folyamatosan támadja Önt. Hogyan viseli? Hozzászokott már?



- A Fidesz-közeli propagandagépezet már a kampányban is törvénytelenség elkövetésével vádolt, azóta minden vizsgálat megállapította, hogy ez nem volt igaz. Más ügyben több sajtópert is nyertem ellenük, mégis folytatják. Néha teljesen értelmetlenül támadnak. A közétkeztetés ügyében mindenki tudja a kerületben, hogy milyen volt az előző szolgáltatás minősége, ezért teljes értelmetlen azt állítani, hogy nem voltak problémák.

- Az Ön által kiválasztott cégnél vizsgálatot indított a Nébih, és lejárt, illetve nyomon követhetetlen élelmiszereket talált az Eurest Étteremüzemeltető Kft. főzőkonyhájában, amiért komoly büntetést helyezett kilátásba. Mit gondol erről?

- A vizsgálat két hiányosságot állapított meg. Egyrészt kis mennyiségű hűtőben tárolt élelmiszernél a nyomon követhetőség sérült. Nem a fogyaszthatóság - a nyomon követhetőség. Tehát az élelmiszerek nem voltak romlottak, és senkinek az asztalára nem kerültek, mert megsemmisítették őket. Másrészt kis mennyiségű fűszer úgynevezett minőségmegőrzési ideje két hete lejárt. Nem tudom, hogy a vizsgálat mögött volt-e politikai szándék, a körülötte keltett botrány mögött jól láthatóan volt.

- A KD-nél is támadják az Ön döntését. Amennyiben ezt a döntését a hatóság megsemmisíti, mit lép majd?

- A döntőbizottság határozatát bíróságon fogjuk megtámadni. Az előző szerződés annyira túlárazott volt, hogy annak felmondásával és az átmeneti szerződés megkötésével is a büntetési tétel kétszeresét takarította meg az önkormányzat, de reménykedünk, hogy a bírósági per végén az 50 millió forintos büntetést is sikerül visszaperelnünk. A szerződéskötés előtt a közbeszerzési törvény által is nevesített közbeszerzési eljárást bonyolított le az önkormányzat, ezt jogszerűnek és törvényesnek tartjuk, szemben a korábbi, érvénytelen és semmis szerződéssel. Az abban közreműködők felelősségét, akár büntetőjogi felelősségét vizsgáljuk.

- Mikor, milyen formában írják ki az új közbeszerzési pályázatot a közétkeztetésre?

- Új közbeszerzési eljáráson, átlátható módon, a versenyt megnyitva választjuk ki az új közétkeztetőt. Ez tisztességes, olcsó, minőségi közétkeztetést hoz a kerületieknek a Fidesz monopolhelyzetet teremtő rablógazdálkodása helyett.

- A KBT Tanácsadó cég honlapján a mai napig elérhető Lukács Andrea az információink szerint március óta a VIII. kerület köztisztviselője. Amennyiben igaz, nem veti ez fel az összeférhetetlenség gyanúját?

- Lukács Andrea a kft.-ben ügyvezető volt, megbízatása megszűnt. A veszélyhelyzet miatti ügyintézés-leállás és - lassulás miatt a változásbejegyzés jelenleg is folyamatban van a cégbíróságon. Lukács az önkormányzat közbeszerzési irodájának vezetője, így részt vesz az új közétkeztetési pályázat kiírásban és lebonyolításában.

- Úgy tudjuk, Lukács Andrea korábban annak a dunaújvárosi kórháznak a közbeszerzési pályázatain közreműködött, ahol éppen az Eurest a közétkeztetési szolgáltató.

- Felelős akkreditált közbeszerzési szakértőként ő is részt részt a Szent Pantaleon Kórház uniós projektjében, 2016-ban. A megbízás azóta megszűnt, annak a szerződésnek egyébként kórházi eszközök beszerzése volt a tárgya. A dunaújvárosi kórház az étkeztetési közbeszerzési eljárását maga bonyolította le, abban Lukács Andrea nem vett részt.

- Véleménye szerint mikor rendeződhet megnyugtatóan a józsefvárosi közétkeztetés ügye?

- Azon dolgozunk, hogy minél előbb lezáruljon az új közbeszerzés.

- Igaz, hogy az Eurest nem szolgáltat tovább? Hogyan oldják meg a kialakult helyzetet?

- Az Eurest Kft. - eleget téve a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában foglaltatnak - július 1-től nem végez közétkeztetést Józsefvárosban. A Józsefvárosi Önkormányzatnak vannak kapacitásai arra, hogy házon belül lássa el a közétkeztetési feladatokat.