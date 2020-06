Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

JP Morgan: sokkal nagyobb válság van Magyarországon, mint tudtuk

Igazán mély recessziót élhetett át az elmúlt hónapokban a magyar gazdaság a JP Morgan friss elemzése szerint. Nemcsak az autóipar, de más szektorok is mély zuhanásba kerültek. Magyarországon ráadásul a kormányzati kármentést is keveslik - számolt be a Portfolio.hu.

A magyar, a román és a török ipari termelés szenvedte el eddig a koronavírus-válságban, ráadásul itthon nemcsak az autóipar állt le egy csapásra, ahogy a járványhelyzet élesbe váltott. A jelentés szerint a többi iparág is hirtelen fékezett le teljesen. Ehhez hasonló még Romániában történt - írta a portál. MNB: csak magunkra számíthatunk A kiskereskedelmi forgalom viszont nem esett akkorát Magyarországon, mint más országokban. Egyrészt a kijárási korlátozások teljes tilalomig nem jutottak el, másrészt az emberek sem hagytak fel a vásárlással olyan mértékben a járvány elején, mint Európában máshol. Viszont a Portfolio.hu összefoglalójában azt írja, hogy mostanra a fogyasztói bizalom azóta a legnagyobbat esett a térségben. Az építőipar még kisebb eséssel letudta, mivel kevésbé érzékeny a külső keresletre. A bank elemzői úgy számolnak, a vizsgált országok közül jelenleg Magyarországon a legkisebb az addicionális költségvetési élénkítés mértéke. Viszont legalább van: a 2008-as válság alatt az akkori kormány hibát követett el, és megszorításba kezdett. A JP Morgan szerint idén akár 6,3 százalékkal eshet vissza a magyar GDP, ezt az előrejelzést azonban még nem a legfrissebb makrogazdasági adatok alapján adták. Viszont nem optimisták: további lefelé mutató kockázatokról írnak, amelyek miatt még ennél is nagyobb visszaesés jöhet.