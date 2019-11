Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jutalmaz a Fidesz - az adófizetők pénzéből

A kormány húszmilliárd forinttal megemelte a Magyar falu program pénzkeretét. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a megyei jogú városok fele ellenzéki vezetés alá került az önkormányzati választások nyomán.

A Fidesz-KDNP az októberi önkormányzati választásokon rosszul szerepelt a megyei jogú városokban: a 23 ilyen városból tízet is ellenzéki polgármester és testület irányít, hármat pedig hiába nyert el kormánypárti városvezető, nincs testületi többség mögötte. A falvak lakói viszont úgy tűnik, továbbra is a kormánypártok hívei: míg öt évvel ezelőtt a megyei közgyűlési helyek 58,44 százalékát kapta a Fidesz, addig most a 64,05 százalékát szerezték meg - emlékeztet a Népszava.

A napilap összefüggést lát a választási eredmények, illetve a között, hogy Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a választást követően bejelentette: 20 milliárd forinttal megemelik a falvakra szánt keretet. Más szóval úgy tűnik, jutalmazzák a kormánypárthoz való hűséget.

Ebből a pénzből az önkormányzatok utakat, járdákat, óvodákat és orvosi szolgálati házakat építhetnek, illetve újíthatnak fel. Idén eredetileg 150 milliárdot szántak a programra, amiből 50 milliárd forintot a 3-4-5 számjegyű utak fejlesztésére, 25 milliárd forintot a falusi csokra és 75 milliárd forintot közszolgáltatások fejlesztésére irányoztak elő.

