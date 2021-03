Kaderják stratégiát írni ment volna, nem akart projektvezető lenni

Nem volt semmi probléma, de nem arra a munkára jelentkezett, amire alkalmazták volna - ezzel magyarázta a kurtán-furcsán, egy és ugyanazon a napon kezdődő és végződő akkumulátorügyi főtisztviselői kalandját a január közepén leváltott államtitkár. De továbbra is marad a házon belül.

Az index érte utol Kaderják Pétert, aki úgy lett március 15-én az ITM akkumulátorügyi főtisztviselője, hogy napokkal később kiderült, már aznap vissza is hívta e posztról a miniszer. A találgatások elindultak, a Telex megírta a saját értesülései alapján a maga verzóját - igaz, anélkül, hogy az érintettel akár csak egyetlen szót is váltottak volna. A sajtót inkább kerülő Kaderjákot végül, most az index újságírója érte utol, neki a volt energiapolitikai és klímaügyi államtitkár a következőket mondta:

Nekikezdtem a munkának, de hamar rájöttem, hogy (azt) nem rám szabták. Ez leginkább egy projektvezetői feladat, nem pedig stratégiaalkotásról szól. Ezért leültem Palkovics László miniszter úrral, és kértem, hogy változtassunk

Kaderják a portálnak hangsúlyozta, hogy nem volt surlódás emiatt közte és Palkovics László miniszter között, és ennek bizonyítéka az is, hogy marad a tárcánál - és ahogyan azt korábban híresztelték: energiaügyi főtanácsadóként segíti a minisztériumot.