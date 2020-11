Kamikaze döntés lehet Orbán Viktor vétója

Gazdasági szempontból kamikaze lépés lenne Magyarország miniszterelnöke részéről, ha megvétózná az EU következő hétéves költségvetésének és a közös uniós helyreállítási alapnak az elfogadását.

Katasztrofális gazdasági hatással járna, ha a magyar (és a lengyel) miniszterelnök vétója miatt nem lépne hatályba az EU új hétéves költségvetése és közös helyreállítási alapja - derül ki a Népszava cikkéből. A most véget érő 2014-2020 közötti uniós költségvetésből mintegy 39 milliárd euró került a magyar gazdaságba, a mentőcsomaggal megnövelt következő hétéves költségvetésből ezzel szemben akár 52 milliárd euróra is rúghat a teljes támogatás, az agrártámogatásokat is beleértve. A vétó ez elől a pénzáramlás elől zárná el az utat.

A vétót önsorsrontó politikának látja Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója is. A mostani elutasítás a már kifutó 2014-2020 közötti költségvetési kifizetéseket nem érinti, de igazából itt már nincs is olyan nagy mozgástere a kormánynak, ugyanis ezeket a pénzeket elköltötték különböző programokra, fejlesztésekre - mondta a szakértő a napilapnak. Ha viszont valóban késnének a következő hétéves ciklusban a költségvetési támogatások, illetve elmaradna a 750 milliárd eurós Next Generation EU - Covid-19 helyreállítási alap folyósítása, annak Magyarországra nézve súlyos következményei lennének.

A koronavírus-válság alatt a magyar állam jelentősen eladósodott, a legfrissebb jegybanki adatok szerint az államadósság mértéke elérte a GDP 73,8 százalékát, s emiatt a következő években a költségvetés nem tudja növelni a kiadásait, sőt azokat vissza kell fognia. Ha ez a hazai megszorítás párosul az uniós támogatások és a mentőcsomag akár csak részleges kiesésével, akkor esély sem lesz arra, hogy a magyar gazdaság érdemi növekedést mutasson fel a következő években.