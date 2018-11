Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kampány indul a biztonságos gyógyszerhasználatért

November 19-23. között immár harmadszor zajlik az a nemzetközi kampány, amely a lakosság gyógyszer-mellékhatásokkal kapcsolatos tájékozottságát, a feltételezett mellékhatások bejelentését hivatott ösztönözni. A kampányban Magyarországi is részt vesz.

A november 19-23. között zajló figyelemfelhívó kampány része annak a nemzetközi fókuszhétnek, amelyben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézeten (OGYÉI) kívül 31 ország - köztük az EU-tagállamok, Ausztrália, Új-Zéland, Latin Amerika és a Közel-Kelet- gyógyszerhatóságai vesznek részt. A hatósági összefogás idei célja, hogy a gyermekgyógyászati, valamint a terhesség és a szoptatás alatt alkalmazott kezelések kapcsán észlelt feltételezett gyógyszer-mellékhatások bejelentésére hívja fel a figyelmet - olvasható az OGYÉI közleményében.

A betegellátásban alkalmazott gyógyszerek igazoltan hatékonyak és biztonságosak. Ennek ellenére előfordul(hat)nak nemkívánatos hatások a kezelések során. Fontos, hogy pontosan ismerjük az egyes gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó kockázatokat, és megfelelően kommunikáljuk azokat az egészségügyi szakemberek, valamint a betegek és hozzátartozóik, köztük a szülők és a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők - felé.

Széles a lehetséges mellékhatások skálája

A fejfájástól a gyomorfájáson és az influenzaszerű tüneteken át a rossz közérzetig sokféle panasz előfordulhat. A nemzeti gyógyszerhatóságok - köztük az OGYÉI - részben a feltételezett gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó bejelentések alapján tudja követni, hogy a forgalomban lévő gyógyszerek kellően biztonságosak. Sajnos, mint minden adatgyűjtő rendszerbe, a mellékhatás adatbázisba is a ténylegesnél kevesebb mellékhatásról érkezik bejelentés. Ezért van idén is nagy jelentősége a figyelemfelhívó kampánynak, amely a bejelentések fontosságára hivatott felhívni a lakosság figyelmét, ezáltal pedig a rendszer megerősítését is célozza - hangsúlyozza az OGYÉI.

Idén a Gyermekek Világnapja éppen a mellékhatás-bejelentésre ösztönző kampányhétre esik, így az Egyesült Nemzetek Szövetségének világnapi kampányával összhangban a gyógyszerhatóságok figyelemfelhívó kampánya is az összefogást és a gyermekek jóllétének előmozdítását célozza.

A mellékhatás-bejelentésre ösztönző, figyelemfelhívó kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) uppsalai Mellékhatás-figyelő Központja (Uppsala Monitoring Centre, UMC) is támogatja.