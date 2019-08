Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kampánynyitót tartott Karácsony Gergely

Budapest legyen végre zöld és legyen végre szabad - szólított fel szombati, fővárosi kampánynyitóján Karácsony Gergely.

Szepesi Anita , 2019. augusztus 31. szombat, 21:39 Fotó: MTI Fotó / Balogh Zoltán

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt beszédében arra kérte hallgatóit, hogy vegyék vissza Budapestet a kiváltságosok kezéből és adják vissza a várost a valódi tulajdonosainak, a budapestieknek. A politikus az MTI tudósítása szerint azt mondta, a választás után visszaszerzik a főváros pénzét és önbecsülését, majd egy szolidáris és zöld várost építenek.

Volt már olyan, hogy egy város vált a szabadság szimbólumává - utalt a hidegháborús Nyugat-Berlinre. Karácsony Gergely idézte John F. Kennedy egyik leghíresebb beszédét, amelyben az egykori amerikai elnök azt mondta, hogy "Ich bin ein Berliner", én is egy berlini vagyok. Mondjuk büszkén és elszántan, hogy én is egy budapesti vagyok - kérte az egybegyűlteket Karácsony Gergely, aki hozzátette, ő maga is egy budapesti, "egy közületek".

Budapest akkor is erős és büszke város, amikor a kormány le akarja rombolni a büszkeségét. A főváros akkor is erős marad, amikor meg akarják gyengíteni azok, akik mindig is utálták, akiknek Budapest a "bűnös város", számára azonban Budapest a "bűvös város" - fogalmazott Karácsony.

A szabadság kultúráját nem lehet erőből lerombolni, Budapestet nem lehet legyőzni, mert a hatalom embereinél mindig erősebb az emberek hatalma - mondta.

A Fidesz budapesti uralmából 42 nap maradt, és nem pusztán remény, de jókora esély is van arra, hogy megváltoztassák a fővárost - közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester-jelölt hozzátette: október 13-án a kiváltságos kevesek további gazdagítása vagy a budapestiek jobb élete a tét.

A változás politikai feltételei adottak, mert az ellenzéki pártok "kicsit lassan", de megértették, hogy a rivalizálás korszakát az együttműködés korszakának kell váltania. Sikerült elérni, hogy a "változást akaró embereknek" nem csupán a főpolgármesteri, de a polgármesteri és a képviselői posztokon is csak egy-egy jelöltjük van.

Az egész világot érinti a klímaváltozás ügye, ezt csak Budapesten nem látják, mert "valószínűleg a légkondicionált fekete terepjárókból ezt nem lehet érezni". Hangsúlyozta, az ő ellenfeleik a változást eltagadni akarók és Tarlós István főpolgármester, aki mindig azt mondja, hogy "mit, miért nem lehet". Ezért van szükség új akaratra, új vezetőkre, akik nem a kifogásokat keresik, hanem a megoldást - jelentette ki.

Karácsony Gergely arról is beszélt, 25 év múlva lesz annyi idős, mint most Tarlós István és akkor arról akar beszámolni az unokáinak, hogy egy befogadó, békés várost csináltak, amely mindenkinek közös otthona, ahol mindenkinek van méltó lakhatása, ahol a szegényeket nem vegzálják, hanem segítik, ahol jó a levegő és az emberek vannak a középpontban.

A politikus azt mondta, vissza kell szerezni a város önbecsülését és "az ellopott vagyonokat", a jó levegőt valamint a méltányos és a mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátást. Kijelentette, amennyiben elnyeri a főpolgármesteri posztot, akkor Budapesten addig nem épül új stadion, amíg nincsen minden kerületben egy CT-berendezés.