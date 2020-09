Kár érhette Újpestet az önkormányzat gyanúja szerint - vizsgálat indulhat

Az újpesti önkormányzat vizsgálatot indítana egy visszaélésgyanús ügy részletes feltárására - írja az önkormányzat honlapja, az ujpestmedia.hu.

A cikk szerint szerint még az előző városvezetés kötött szerződést a kerület szabad pénzeszközeinek befektetésére az XLS Consulting Kft.-vel, amelynek e tevékenységre vonatkozó engedélyét a jegybank még 2018-ban visszavonta.

A korábbi polgármester, Wintermantel Zsolt idején ennek ellenére nem bontották fel a megállapodást, sőt - állítja az önkormányzat - Újpestet 133 milliós kár is érhette. A közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértő megállapította: olyan állampapírok hozama után is jutalékot fizetett ki az önkormányzat a magáncég számára, amely állampapírok már a szerződéskötés előtt is a kerület birtokában voltak, vagyis azokkal tranzakciót nem hajtottak végre.

A kerület már szeptember elején felszólította az érintett XLS Consulting Kft. nevű céget a másfél év alatt - az önkormányzat véleménye szerint - jogalap nélkül kiutalt 133 millió forint visszafizetésére.

Az ügyet vizsgáló létrehozandó eseti bizottság felállítására Déri Tibor polgármester tesz javaslatot az önkormányzat csütörtöki képviselőtestületi ülésén.