Karácsony: a kormány a járványt az önkormányzatok tönkretételére használja

Nehezményezi Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a kormány megemelt szolidaritási adót rótt ki Budapestre, miközben más adóbevételeket elvont az önkormányzattól. A kedden bemutatott költségvetési tervezet alapján azt is hiányolja, hogy a kabinet még támogatást sem nyújt az önkormányzatoknak.

A kormány a járványt és a járvány nyomán kialakult válságot arra használja, hogy az önkormányzati szektort tönkretegye - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester keddi sajtótájékoztatóján, amelyen a most bemutatott költségvetési tervezetet véleményezte.

Az Index beszámolója szerint a városvezető először arról beszélt, hogy Budapest bevételei jelentősen csökkentek az elmúlt hetekben a kijárási korlátozások alatt, miközben 4,5 milliárdot kellett a járvány elleni védekezésre költenie a fővárosnak. Kiesett például a tömegközlekedés bevételeinek egy 20 milliárd forintos része, valamint a rendkívüli helyzet miatt a kormány átirányított a központi költségvetésbe a gépjárműsúly-adóból származó forrásokat is. Azt pedig egyelőre csak megbecsülni tudják, hogy ősszel mekkora lesz az iparűzési adó válság miatti visszaesésének kára.

A költségvetési tervezet viszont további terhet ró a fővárosra: észrevették, hogy az eddigi 10 milliárd forint helyett 36 milliárd forintnyi szolidaritási adót kell fizetnie Budapestnek.

"Tudjuk, hogy vannak a kormányzatnak is költségei, a központi költségvetés bevételei is csökkennek, de azt, hogy ezeket a kieséseket az önkormányzatokon akarják visszahozni, antidemokratikus politikai lépés" - értékelte Karácsony, aki hiányolja, hogy a nyugati EU-tagokkal szemben itthon nem segíti az önkormányzatokat az állam.

A főpolgármester azt is elmondta, mindent megtesznek, hogy a központi költségvetés ne legyen így elfogadva, mert ez "a szószegés költségvetési terve". Ezt igazolja szerinte az is, hogy az ígért előzetes egyeztetés ugyanis nem valósult meg. Várja, hogy más önkormányzatok is csatlakozzanak hozzá, és együtt lépjenek fel a költségvetési tervezet ellen.