Karácsony elárulta, mennyi pénzből tudna megélni Budapest

Hosszú interjút adott a 24.hu-nak Karácsony Gergely főpolgármester, aki a kormánnyal folytatott alkudozások mellett beszélt a forgalomcsillapítási tervekről, a szuperkórházról és a budapesti bürokráciáról is.

Szász Péter , 2020. január 16. csütörtök, 16:52 Fotó: MTI Fotó / Kovács Tamás

Ha a budapestiek által befizetett adóknak nem a 2, hanem a 3 százaléka maradna helyben, akkor a városvezetésnek semmire sem kellene pénzt kérnie - mondta Karácsony Gergely a portálnak.

A főpolgármester szerint a regnálása óta eltelt időszak legfontosabb eredménye, hogy szereztek 50 milliárd forintot egészségügyi fejlesztésekre és kiharcolták, hogy újabb zöldterülete legyen Budapestnek a Csepel-sziget fejlesztésével.

Szerinte egyelőre Orbán Viktor sem tudja, hogy mit kezdjen az új helyzettel. Ilyen költségvetési keretek között a főváros nem tudja ellátni a feladatát. Ez politikailag a kormánynak egy kellemes helyzet, de ebből csattanás lesz, mégpedig a főváros és a kormány fog egymásnak csattanni - mondta.

Nem okos, hogy a kormány megvonná Budapesttől a fejlesztési pénzeket és az EU nem fog támogatni olyan programokat, amelyeket nem kedveznek a nagyvárosoknak.

Az atlétikai vb támogatásáról azt mondta, lehet vb kilenc napig, amit a kormány akar, és mi megkapjuk vagy 90 évre, amit a budapestiek akartak.

Feltéve ha a kukaholding visszafizeti, ami a budapestieknek jár. Ez egy vállalható kompromisszum.

(Ismert, hogy a kukaholding igazgatója nem szeretné kifizetni a Budapestnek járó összeget, amely miatt félő, hogy összeomolhat a szemétszállítás - szerk.)

Biodóm

Karácsony Gergely korábban jó projeknek gondolta a Biodómot, de nem érti, hogy egy közel 70 milliárdos beruházást miért egy budapesti közgyűjtemény vezetője visz. Ez rossz döntés volt a tulajdonos részéről. Korábbi felújításokat nagyon ügyesen menedzselt az állatkert vezetése, de ez túl nagy lépték volt nekik.

Szuperkórház

Két vita van. Az egyik, hogy zöldmezős kórház kell, vagy a meglévők felújítása. A zöldmezős ellen szól, hogy ha a most is autókkal túlterhelt Budapestre szabadítunk egy olyan kórházat, ami a tervek szerint egymillió embert szolgál ki kötöttpályás közlekedési kapcsolat nélkül, az urbanisztikai abszurd. Az Etele tér környékén keresünk új helyszínt, ahol van vonat, metró, villamos és busz is. Ha ebben meg tudunk állapodni a kormánnyal, akkor a főváros, persze nem ingyen, de fel tudna ajánlani telkeket. Aki az isten háta mögé tervez kórházat, az nem gondol arra, hogy nem mindenki autóval közlekedik, mi pedig nekik is alternatívát szeretnénk biztosítani - mondta a főpolgármester.

Forgalomkorlátozás

Az autós közlekedés esetleges korlátozásával kapcsolatban Karácson óvatosan fogalmaz, az intézkedéseket csak fokozatosan lehet bevezetni. A tömegközlekedés esetében pedig regionális és nem városi közlekedésről kellene beszélni, ahogy azt Vitézy Dávid korábbi BKK-vezér is felvetette.

Fővárosi bürokrácia

Karácsony legszűkebb csapatát Tordai Csaba, Balogh Samu és Gál J. Zoltán alkotja, de a helyetteseinek is megvan a saját feladata, senki nincs félretolva. A Fidesznek elemi érdeke lenne, hogy szétrobbanjon ez a koalíció, de az ő pechükre és az én örömömre nagyon olajozottan megy az együttműködés - tette hozzá.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK