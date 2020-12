Karácsony és a lengyel önkormányzatok is beszálltak az uniós forrásvitába

Az Európai Unió (EU) vezetőihez fordult levélben 249 magyar és lengyel önkormányzat azt javasolva: ha a magyar és lengyel kormány részvétele nélkül jönne létre az európai helyreállítási alap, akkor az unió nyisson meg egy pályázati lehetőséget a magyar és lengyel önkormányzatok számára - mondta Karácsony Gergely, Budapest és Rafal Trzaskowski, Varsó főpolgármestere hétfőn az MTI szerint.

Karácsony Gergely elmondta, hogy a levélben javasolt pályázati lehetőség megnyitása hozzájárulna ahhoz, hogy a magyar és lengyel önkormányzatok kivehessék a részüket a koronavírus-járvány okozta válság kezeléséből. Míg varsói kollégája, Rafal Trzaskowski arról beszélt, hogy "Magyarország és Lengyelország polgárai nem lehetnek áldozatai "kormányaink felelőtlen magatartásának".

Ha a két ország kormánya továbbra is él a vétóval, akkor az EU-nak olyan mechanizmusokat kell elfogadnia, amelyek lehetővé teszik az önkormányzatoknak, hogy a források egy részét közvetlenül használhassák fel, a központi kormányzatok beleszólása nélkül - mondta Trzaskowski.

Karácsony Gergely szerint a koronavírus-járvány és a nyomában kialakuló gazdasági és társadalmi válság összefogásra szólítana mindenkit Európa-szerte. "Végtelenül szomorúak vagyunk, hogy az összefogás idején a magyar és a lengyel kormány a háborút választotta" - mondta el a főpolgármester, aki arról is beszélt, hogy "nemcsak a járvánnyal (...), a válsággal harcolnak, de háborúban állnak azokkal a lehetséges szövetségeseikkel is, akik a legtöbbet tehetnének azért, hogy a nemzeteink le tudják küzdeni a járványt." A két kormány háborúban áll az önkormányzataival, pedig nélkülük nem lehet kezelni sem a járványt, sem a válságot; emellett "háborúban áll" az unióval is, amely történelmi lépéseket tett annak érdekében, hogy hatékonyan tudja kezelni a járványt és a nyomában kialakuló gazdasági válságot.

A politikus elmondta, hogy ellenzik a magyar és a lengyel kormány azon politikáját, amellyel megvétózza az európai együttműködést. Előállt az a lehetőség, hogy a két kormány vétópolitikája miatt "országaink elesnek azoktól a forrásoktól", amelyek a válság hatékony kezeléséhez szükségesek.

A főpolgármester szerint a magyar kormány álláspontja nem fejezi ki a magyar emberek akaratát, a magyar nemzet érdekét és értékeit.

Rafal Trzaskowski arról beszélt, hogy a hétfői levélben Magyarország és Lengyelország üzenetét küldik el arról, hogy nem mindenki ért egyet a kormánya politikájával. "Sőt, ellenkezőleg: Magyarország és Lengyelország legnagyobb többsége továbbra is Európa része akar lenni, továbbra is konstruktív akar lenni" - fogalmazott Varsó főpolgármestere.

A két kormány álláspontjának "semmi köze a nemzeti érdekekhez", ellentétes azokkal. Mindezért akarták világossá tenni álláspontjukat az európai hatóságok számára - hangoztatta Rafal Trzaskowski, aki azt is elmondta, hogy álláspontja szerint a magyar és a lengyel kormány "kitartó a jogállamiság megsértésében", akkor az uniós források elvesznek a két ország számára. Pedig "erre szükségünk van", mert nincs más lehetőség a válságból való kilábalásra - hangsúlyozta Rafal Trzaskowski.

A budapest.hu oldalon közzétették az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek és az unió döntéshozóinak írt levelet.

Ebben - egyebek mellett - az áll: "reméljük, hogy kormányaink végül elfogadják az eredeti költségvetési javaslatot és alávetik magukat a jogállami mechanizmusnak. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy immár valós alternatíva egy Magyarország és Lengyelország nélkül tető alá hozott kormányközi megállapodás az Új Generációs EU helyreállítási eszközről. Erre a nem kívánatos esetre hadd ajánljunk egy lehetséges megoldást, amely nemcsak országaink számára biztosítaná a létfontosságú EU-s támogatást, de hatékony ellenszer lehetne arra a kihívásra is, amit egyre autoriterebb irányba mozduló kormányaink jelentenek."

Egy Magyarország és Lengyelország nélküli kormányközi megállapodás esetén az aláíró önkormányzati vezetők azt javasolják, hogy az unió "az Új Generációs EU eszközben" e két országnak biztosított forrásokból hozzon létre egy helyreállítási és rezilienciaépítési alapot a magyar és lengyel önkormányzatok számára.