Karácsony Gergely nyerte az előválasztást

Karácsony Gergely nyerte az ellenzéki előválasztást Budapesten, így az MSZP-Párbeszéd jelöltje lehet ősszel Tarlós István kihívója a főpolgármesteri székért.

Karácsony Gergely nyerte az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás második fordulóját, az MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás közös jelöltjemég 33 356 szavazatot kapott, még a végső döntés előtt a Facebook-oldalán jelentette be a győzelmét. A második helyen Kálmán Olga, a DK jelöltje végzett, a műsorvezetőből lett politikus a szavazatok 25 093 voksot kapott. Míg a Momentum jelöltjére, Kerpel-Fronius Gáborra a 9792 szavazatot nyert, .

Az előzetes megállapodás értelmében 50 ezer szavazó részvétele felett az előválasztás érvényes, a győztes jelölt ellen a résztvevő, illetve a résztvevőket támogató pártok nem indítanak mást. Magyarán a győztes lesz ősszel Tarlós István főpolgármester több ellenzéki párt által támogatott kihívója. A Mérce írta meg, hogy az ellenzéki előválasztáson 68 363 budapesti vett részt, érvényesen pedig 68 240 szavazott. Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke az urnazárást követően az Indexnek azt mondta: minden rendben zajlott, komolyabb panasz nem érkezett, ami pedig volt, azt kivizsgálták, de nem találtak az eredményt befolyásoló súlyú szabálysértést.

Karácsony Gergely a kampány során elmondta, hogy főpolgármesterként létrehozná az első budapesti lakástársaságot, amelyben összegyűjtené a fővárosi önkormányzat üresen álló telkeit, ezeken elindulhatna a bérlakásépítés, emellett az önkormányzati lakásügynökséget is működtetne, amely segítene biztonságosan kiadni az üresen álló magánlakásokat. A kerületeknek lehetőséget adna a magas értékű magánlakások megadóztatására, és azt javasolná, hogy az ebből befolyó bevételt a kerületek lakhatási célokra fordítsák. A baloldali politikus továbbá új közparkokat alakítana ki, az Óbudai-szigetet és a római partot pedig a Margit-sziget szintjére fejlesztené.

"Ő az, akinek nemcsak esélye van, de le is fogja győzni Tarlós Istvánt!" - mondta gratulációjakor Kerpel-Fronius Gábor, aki azt is megígérte, hogy mindent megtesz azért, hogy segítse Karácsony kampányát. Megköszönte mind a momentumos, mind a többi aktivistának.

Nem egy ellenfele lehet Tarlósnak

Az előválasztásnak már volt egy fordulója, akkor Karácsony Gergely, és az MSZP-s Horváth Csaba között lehetett választani. Akkor a mostani fele, 34 214 szavazat érkezett a megmérettetésre, ebből 81 szavazat volt érvénytelen és 34 133 érvényes. Karácsony elsöprő többséggel, 27 598 szavazattal, 80 százalék körüli aránnyal nyert.

Az eredeti tervek szerint Tarlós kihívóját csak ezt követően választották volna ki a párbeszédes politikus és Puzsér Róbert közül, akit az LMP és a Jobbik is támogat, de függetlenként indulna. Viszont az EP-választás meglepetésszerű eredménye módosította a terveket, először Kerpel-Fronius Gábor indítását jelentette be a Momentum, majd a DK felkérésére - de nem párt színekben - neki vágott az előválasztási kampánynak a volt ATV-s műsorvezető Kálmán Olga is.

Az EP-választásnak azért volt komoly szerepe a két jelölt elindításában, mert az MSZP-P közös lista, az LMP és a Jobbik is leszerepelt, miközben a DK és a Momentum meglepetésszerűen jó eredményt ért el.

Viszont még mindig nem biztos, hogy Tarlós István főpolgármesternek csak egy kihívója lesz az őszi önkormányzati választáson: a független Puzsér Róbert és a liberális Sermer Ádám ugyanis szintén szeretné vezetni a fővárost, az előválasztáson azonban nem vettek részt.

Budapesten egyébként nagyjából 1,3 millió választásra jogosult ember él, ebből öt éve 592 468 ember szavazott. Akkor Tarlós István 290 ezer voksot kapott, míg a Modern Magyarországért Mozgalom jelöltje - akit a DK és az MSZP is támogatott - 213 550 szavazatot szerzett. Az LMP jelöltjére, Csárdi Antalra 33 689-en, a Jobbik emberére, Staudt Gáborra 42 093-an, a liberális Bodnár Zoltánra csak 12 461-en szavaztak. Így az látszik, hogy az akkori 302 ezer körüli ellenzéki szavazó több mint 20 százaléka vett részt az előválasztáson.