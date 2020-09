Karácsony Gergely válaszokat vár Orbántól a második hullámról

Az ingyenes tesztkapacitásokról, a járvány második hullámának kezeléséről, valamint az idősek védelméről kérdezi nyílt levelében Karácsony Gergely főpolgármester Orbán Viktor miniszterelnököt.

"Azt hiszem, okkal feltételezem, hogy velem, és sok magyar polgárral együtt Ön is növekvő aggodalommal értékeli a hazai koronavírus-járvány második hullámának adatait, tényeit, a járvány lefutásának várható és lehetséges forgatókönyveit. Sajnálattal kell megállapítanom ugyanakkor, hogy a felelős kormányzati szervektől a védekezésben eddig is jelentős szerepet játszó önkormányzatok - az első hullámhoz hasonlóan - továbbra sem kapnak érdemi tájékoztatást, semmiféle pluszinformációt. Meggyőződésem, az állampolgároknak is egyre nagyobb szükségük lenne a jelenleginél több és pontosabb információra a kormányzati szervek részéről" - kezdi a kormányfőnek címzett levelét a főpolgármester.

Karácsony először is tájékoztatja Orbán Viktort, hogy a Fővárosi Operatív Törzs a napokban több döntést hozott a védekezésről, így például próbálják szigorítani a maszkhasználatot, továbbá kiemelten védik a szociális intézmények ellátottjait és az ott dolgozókat. Ezek kapcsán viszont három kérdést is feltesz a miniszterelnöknek:

A kormány által felkért szakértők éppúgy, mint az orvosi kamara szakemberei fontosnak tartják az egyéni tesztelések azonnali bővítését, az ingyenes tesztek elérhetővé tételét az ország minden területén. Szerepel a kormány tervei között a tesztkapacitás bővítése és ingyenes lehetőségek biztosítása a rászorulóknak?

Egyetért-e a miniszterelnök Merkely Bélával, a SOTE rektorával, hogy a tanárok ingyenes, rendszeres tesztelésen vehessenek részt, mert fiatalokkal érintkeznek, akik tünetmentesen hordozói a betegségnek?

Mit tervez a kormány akkor, ha a fiatalokról a fertőzés átterjed az idősebb korosztályra.

Karácsony Gergely jelezte, levelét a nyilvánossággal is megosztja, abban bízik, Orbán Viktor hozzájárul, hogy mielőbbi válaszával is ezt tegye.