Karácsony: jön a 15 perces ingyenes parkolás, maradnak a bringautak

Júliusban már bevezetik az időszakos ingyenes parkolást Budapesten, nemcsak a Lánchíd szorul felújításra, és inkább Albertfalván akarna a főváros új dunai átkelőhelyet, télire is maradnak a bicikliutak, mert szemléletformálás kell - többek között erről beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában Karácsony Gergely főpolgármester.

A budapesti, az első 15 percben ingyenes parkolással kapcsolatos informatikai fejlesztéseket már elindította a BKK, várhatóan jövő nyárra áll majd fel az ehhez szükséges egységes rendszer - mondta el Karácsony a lapnak a beígért fejlesztésről. "A fővárosi bevételeket megcsapoló szerződéseket fel akarjuk bontani, a szükséges rendeletmódosításokat még idén szeretnénk bevinni a Közgyűlés elé. Folyamatosan egyeztetünk a kerületekkel" - adott magyarázatot a főpolgármester, hogy miért nem megy azonnal a megoldás bevezetése, majd hozzátette, hogy az Európai Bíróság döntése feljogosítja őket a jelenlegi, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. monopóliumát jelentő megállapodások megváltoztatására, felmondására.

A budapesti közlekedésben nem ez az egyetlen fejlesztés, amit az új főpolgármester megígért: már megvalósult, és sokak ellenzik is, hogy bringasávot festettek fel a Nagykörútra, ami mint most kijelentette, télire is ott marad, hiába csökken a kerékpáros forgalom. "A személetformálás nem évszakfüggő. A mostani egy elfogadható kompromisszum, hosszú távon pedig át kell gondolni a Nagykörút funkcióját" - magyarázta Karácsony, aki azt is jelezte, hogy a terv az, hogy több zöldterület legyen a forgalmas belvárosi útszakaszon.

Arra a kritikára, hogy a járdára vezetett kerékpáros utakat szinte minden szereplő - gyalogosok, autósok, biciklisek - elhibázottnak tartják, azt mondta, "nem ideális, de ebben a helyzetben ez volt a legjobb megoldás", és mindössze a Nagykörút 5 százalékán vannak csak ilyen szakaszok.

Karácsony a Lánchíd-felújítás közbeszerzési eljárásáról közölte, tárgyalásos szakasznál tart az eljárás, egyelőre 4 ajánlat érkezett, szerinte idén nyertest hirdetnek, jövő év elején kezdődhet a beruházás és 2023-ban remélhetőleg véget is ér. "Nagy kérdés, hogy az elmúlt 9 évben miért nem újult meg egy híd sem, miközben egy magát műszaki emberként pozícionáló vezetője volt Budapestnek" - szúrt oda Tarlós Istvánnak, elődjének, aki azt mondta, hogy túl magas árak jöttek be, ezért dobta vissza a pályázatokat. A mostani főpolgármester szerint emiatt nem szakadhat le a Lánchíd, de egy jelentés szerint a budapesti hidak borzasztó állapotban vannak, minden ciklusban fel kellene újítani egy hidat.

A hidaknál maradva kérdezték a Galvani-hídról is, ami Újbuda és Soroksár között épülne meg, ami nem is prioritás Karácsony kabinetjének, helyette ők egy albertfalvai átkelőpontot akartak, de a kormány jelezte, hogy erre nem ad pénzt, csak a szóban forgó fejlesztésre. " A nyomvonalak alapján egyelőre nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez valóban csökkentené-e a belváros forgalmát, inkább az M0-ról vonzaná be, az M1-M7-es pálya összekötése a Ferihegyi gyorsforgalmival egy autópályát hozna létre a városban. A rávezetés miatt a pesti oldal fölrobbanna, a kiserdőt védő alagutas megoldás pedig irgalmatlanul drága. Nem nagyon látom a konfliktus végét" - tette hozzá, jelezte, a kormánnyal olyan kompromisszumot akarnak kötni, ami a belvárosi forgalom csökkentésével jár majd.