Karácsony megkapta az első nagy csapást

Talált néhány csontvázat a városháza szekrényeiben az új budapesti vezetés, de még nem jutottak el a szerződések átvizsgálásának végére.

Ipari mennyiségű szerződést kell átvizsgálnunk - mondta Karácsony Gergely főpolgármester az mfor.hu-nak adott interjújában. Most kezdtek hozzá a cégek átvilágításához, amelynek nyomán eldől, melyik élére kell új vezetőt keresni. Karácsony szerint gazdasági társaságok többségénél vezetőcsere lesz. Várhatóan a BKK élére is új vezetőt keresnek, örülne, ha az utóbbi tisztségre Vitézy Dávid is pályázna.

Az új városvezetés eleve örökölt 150 milliárd forint adósságot - folytatódott az mfor.hu interjúja. Azóta kiderült, hogy erre további 50 milliárd rakódik - kidőlt ugyanis néhány csontváz a városháza szekrényéből. Hiányzik 20 milliárd forint a Lánchíd felújításához és 20 milliárd az állatkerti beruházás befejezéséhez.

A Lánchíd csaknem kétszer annyiba kerül, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. Mivel a rekonstrukció nem halogatható tovább, megpróbálják újragondolni a felújítást, megnézik, miképpen kapcsolódik ez a rakpartok és az alagút rekonstrukciójához, emellett újragondolhatják a híd funkcióját is. Első körben kitolták az ajánlati kötöttséget, majd eldöntik, hogy lefújják-e a tendert és más műszaki tartalommal írjanak-e ki egy újat.

Komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, amelyhez hiányzik az említett 20 milliárd forint. ((Húsz éve ennyi volt a Nemzeti Színház építésének költségkerete - a szerk.) Az első közgyűlési döntés értelmében a Liget-projekt keretében nem indulhat új építkezés. A Zene Háza megépül, a Néprajzi Múzeum befejezéséről viszont még egyeztetnének.

Összességében hiányzó összegnek, ami most kiderült, azaz az 50 milliárd forintnak a fővárosi kigazdálkodására nem sok esélyt lát Karácsony Gergely.