Karácsony: nem szabad hagyni, hogy Budapestet szembeállítsák a vidékkel

Budapest frissen megválasztott főpolgármestere, Karácsony Gergely szerint bár eredmény, hogy a kormány azt ígérte tiszteletben tartja a budapestiek akaratát, nem számít könnyű harcokra. Október 23-i ünnepi beszédében arról beszélt, a városnak szolidárisnak kell lenniük, nem szabad hagyniuk, hogy a hatalom emberei átlépjenek rajtuk, részt kell venniük a jövőjük alakításában.

Szabó Dániel , 2019. október 23. szerda, 19:09 Fotó: MTI Fotó / Kovács Tamás

Van ebben a városban legalább két nagyon fontos célünk: először is tegyük Kelet-Közép-Európa legélhetőbb és legzöldebb városává Budapestet, valamint tegyük a demokrácia őrzőjévé - kezdte beszédét Karácsony Gergely a budapesti városházán október 23-án, de szerinte a főváros nem lehet önző, a köztársaság helyreállításához sok közös munkára lesz szükség.

Több emberséget, több szolidaritást, kevesebb kilakoltatást! Több közszolgáltatást, kevesebb stadiont. Több átláthatóságot és semennyi mutyit a politikusoknak és az oligarcháknak - magyarázta Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere. Aki ezután azt is mondta, hogy fontos, hogy nagyobb legyen a szolidaritás a fővárosban, mert csak így lehet kiállni a forradalmi eszmékért, amelyek között ott van a testvériség és az egyenlőség is.

Szerinte fontos, hogy a város vezetői ne példabeszédeket tartsanak, vagy példát statuáljanak, hanem példát mutassanak emberségből, arról, hogy nem kell megosztani az országot. Úgy véli Karácsony, hogy majd sokan fogják Budapestet szembe állítani a vidéki Magyarországgal, de azt mondta, hogy ennek nem szabad felülni, nem szabad hagyni ezt a megosztottságot.

'56 felkelői nem akartak sok dolgot: olyan országot, ahol a saját pénzükből fenntartott média nem hazudik az arcukba, ahol nem élősködnek rajtuk a kiváltságos kevesek, ahol nyugathoz akarnak csatlakozni, nem kelethez - mondta el Karácsony, aki szerint '89-ben is ezt akarták az emberek, de ez azóta sem teljesült. Most is ugyanezt akarják az emberek.

"Hogy mit rontottunk el? Talán azt, hogy majd mások kivívják nekünk a köztársaságot, hogy a kiváltságos kevesek majd megoldják helyettünk" - magyarázta az új főpolgármester, de szerinte a lentről indultak is most már leuralják a népet, dölyfösen néznek le rájuk. "Ahhoz hogy az álmot valóra váltsuk, nem a hatalom emberei kellenek, hanem az emberek hatalmára van szükség" - tette hozzá, ezt pedig szerinte úgy lehet elérni, ha az emberek részt vesznek a sorsuk alakításában. Tíz nappal ezelőtt - vélekedett -, az önkormányzati választásokon ezt kimondta a nép: "semmit rólunk, nélkülünk".

Sikernek könyvelte el, hogy a kormány már kijelentette, hogy nem hoznak olyan fővárosi döntést, amelyet a budapesti városvezetés nem támogat. Bár ezt Karácsony eredménynek látja, de szerinte lesznek harcok a kormány és az önkormányzat között. Ahhoz, hogy ne lépjenek át Budapesten, a budapestiek akaratán, az kell, hogy az emberek tevékenyen részt vegyenek a környezetük és a jövőjük alakításában.

A politikus úgy véli, hogy "legyőzhetetlen felhatalmazást kaptak" a várost képviseletére, de ezt nyitottsággal kell képviselniük. Példaként azt mondta, hogy a Városház parkolóját megnyitják az emberek előtt, ha elkészült a felújítás, ami annak a szimbóluma, hogy az emberekkel közösen akarnak dolgozni.

"Legyen ez a tér és legyen ez a város a tiétek!" - folytatta beszédét az ellenzéki politikus, aki szerint az emberek jelenléte nélkül a tér is sivár lesz, ahogy a város vezetésében is elvárja a részvételt.

"Az emlékezésből tudjuk, van veszíteni valónk" - vont párhuzamot 1956 és a mostani helyzet között, ugyanis úgy véli, hogy minden nap tenni kell a kitűzött célokért, a szabadságért, áldozatokat kell hozniuk, hogy megvédhessék magukat. Így azt szeretné, hogy az emberek nyújtsanak kezet egymásnak, maradjon erős és szolidáris a közösség Budapesten.