Karácsony plusz 3,9 milliót adna Tarlósnak

November 5-én, kedden délelőtt 11 órára hívta össze a Fővárosi Közgyűlés alakulóülését Karácsony Gergely. A fővárosi önkormányzat honlapjára már felkerült a meghívó - írja az Index.

Szász Péter , 2019. október 29. kedd, 17:46 Fotó: MTI Fotó / Kovács Tamás

Karácsony Gergely 15 javaslattal készül, köztük olyan előterjesztésekkel, mint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a főpolgármester illetményére, és egyéb juttatásokra vonatkozó tervezet.

A főpolgármester azt is javasolja, hogy Tarlós István ne csak a neki járó 3 havi végkielégítést kapja, vagyis bruttó 3,88 millió forintot, hanem kétszer ennyit, vagyis összesen 7,76 milliót.

A formalitásokat követően Karácsony 7. napirendi pontja az"Ezaminimum!" antikorrupciós minimumprogramra vonatkozó javaslata, de a főpolgármester korábbi ígérete szerint lép a Római-part ügyében is. "Szent István szobrának elhelyezésével összefüggő egyes kérdésekről" is kilátásba helyezett egy javaslatot, illetve létrehozná a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsot és döntene a Városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekben is - írja az Index.