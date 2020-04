Karácsony ragált Orbán szavaira: várjuk az eddigi gyakorlat gyökeres megváltoztatását!

Figyelemreméltó dolgokat mondott ma reggel a miniszterelnök, többek közt Budapestről is, ha máshonnan nem is, hát a rádióból értesülhetek főpolgármesterként a fővárost érintő kormányzati szándékokról - reagált Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszédére, amelyben a kormányfő Budapestre vonatkozóan külön intézkedéseket vetített előre a járványhelyzet miatt.

"Előbb-utóbb nem lehet majd elkerülni, hogy Budapestre - ahol a fertőzések 60 százaléka van, Pest megyével együtt pedig ez a szám 80 százalék - sajátos szabályokat léptessenek életbe. Egy kis faluban nem ugyanazok az intézkedések logikusak, mint a fővárosban, ezért talán már jövő héten el kell gondolkodni a települések közötti különbségtételen" - mondta az MTI szerint péntek reggeli rádiós beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán: ebben a háborús helyzetben a muníció rendelkezésre áll

Az önkormányzati közterület-használati szabályozásokat - a húsvéti tapasztalat alapján - jól működőnek nevezte Orbán. Mivel most hétvégén is szép idő várható, ismét itt "a szociális érintkezés gyarapodásának veszedelme", a településvezetők ezért újra elrendelhetnek korlátozásokat - mondta a miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy a következő napokban a megbetegedések számának nagyobb ütemű emelkedésére számít. "Belépünk a tömeges fertőzés időszakába", de mire ez bekövetkezik, meglesznek a kórházi ágyak, a lélegeztetőgépek és az azokat kezelni képes egészségügyi dolgozók. A szükséges eszközöket felhalmozták, "a raktáraink tele vannak", a kórházakba, szociális otthonokba tíznapi működéshez szükséges tartalékot kiszállítottak. "Ebben a háborús helyzetben a muníció rendelkezésre áll", és egymás után érkeznek a szállítmányok - közölte Orbán Viktor.

Karácsony: ne csak a tisztekről beszéljünk, hanem a tesztekről is!

Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán reagált a miniszterelnök reggeli rádiós beszédére.

"Először is, fontosak a katonai akciótervek, de itt az ideje a humánus akcióterveknek is. Ne csak a számokat és statisztikai adatokat vegyük észre, hanem az emberi sorsokat is, és ne csak a tisztekről beszéljünk, hanem a tesztekről is végre" - írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester egyetért a miniszterelnökkel abban, hogy Budapestre különleges szabályoknak kell vonatkozniuk. "Hiszen nem kell ahhoz infektológusnak lenni, hogy tudjuk: mindenhol a világon a nagyvárosokban van fokozott kockázat, Budapest tehát a járvány szempontjából is különleges hely. Éppen ezért van szerte a világban szoros együttműködés és információátadás a kormányok, a városok vezetése és a járványügyi hatóságok között. Most, hogy a miniszterelnök azt mondta, 'a lehető legszorosabb együttműködésre' törekszik, várjuk az eddigi gyakorlat gyökeres megváltoztatását. Mi készen állunk" - közölte Karácsony Gergely.

Karácsony egyetért azzal is, hogy a magyar kormány Ausztria példáját tanulmányozza, és javasolja az osztrák kancellár szavainak elemzését is, aki napi 15 ezer tesztelést tart szükségesnek. (Az osztrák tapasztalatokról a jövő héten tervez egyeztetni Bécs főpolgármesterével a budapesti városvezető.)

Mi történt az idősotthonokban?

A főpolgármester abban is egyetért a kormányfővel, hogy az idősotthonokban kialakult helyzetnek következményei kell legyenek. (Orbán a rádióinterjúban a fővárosi Pesti úti idősotthonra vonatkozóan mondta, hogy felelőst fognak keresni, de most nem ennek van itt az ideje.) Karácsony szerint ezzel kár késlekedni.

"Az első és legfontosabb következménynek annak kell lennie, hogy a kormány azonnal elrendeli az ország összes idősotthonban lakó emberének és az ott dolgozóknak a tesztelését. A másik, szintén azonnali következmény, hogy a kormány számon kéri a kormányhivatalt, amelynek vezetése gyakorlatilag megtiltotta a kórházakból az idősotthonokba visszaszállított betegek tesztelését, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a fertőzés így és emiatt terjedhetett el az idősotthonokban. A hosszabb távú következmények közül pedig elengedhetetlen, hogy a magyar állam az eddigieknél sokkal jobban megbecsülje a szociális ágazatban dolgozókat, mostani erőfeszítéseiket és áldozatvállalásukat külön is honorálni szükséges. Mi ezért vezettük be a Budapest-pótlékot még a járvány előtt" - írta a főpolgármester.

Lazítás, csak tömeges teszteléssel

A főpolgármester újabb tanulmányokra hivatkozva azt is írja, hogy a korlátozások oldásának, lazításának legfontosabb feltétele a tömeges tesztelés kell, hogy legyen. "Nincs már ok a késlekedésre. Budapest a saját erőforrásaiból tízezer gyorstesztet szerzett be, és folyamatos az úgynevezett pcr-tesztek beszerzése is, a laborkapacitás biztosításával szűrjük az ellátottakat és a dolgozókat a szociális ágazatban és a hajléktalan-ellátásban" - közölte a főpolgármester.