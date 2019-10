Karácsony: vasárnap három egyformán fontos felelős döntést kell meghozni

Az ellenzék vasárnap visszaveszi Budapestet azoktól a kiváltásgosoktól, akik úgy tekintenek a fővárosra és úgy beszélnek a közpénzről, mintha az a sajátjuk lenne - jelentette ki Karácsony Gergely szombaton, a XV. kerületi ellenzék kampányzáró rendezvényén az MTI szerint.

A főpolgármester-jelölt azt mondta, a kerületnek egyértelmű tapasztalatai vannak arról, milyen az, amikor a fideszeseket a döntések közelébe engedik, mert a városrésznek egészen péntekig nem volt elfogadott költségvetése. Németh Angéla ellenzéki polgármester hiába készített egy, a kerület fejlődését eredményező javaslatot, a fideszesek csak azért, hogy zavart keltsenek, hogy megosszanak, nem szavazták meg azt.

Vasárnap nem csak egyszerűen más vezetőket lehet választani, de a szavazók egy másik politika mellett is hitet tehetnek. Egy olyan politika mellett, ami nem megosztani akar, hanem az összefogásban hisz, ami a nagy szavak helyett a csendes többséget szolgáló apró tettekben gondolkodik - mondta.

Vasárnap három egyformán fontos felelős döntést kell meghozni. Nem csak a főpolgármestert kell leváltani, de meg kell erősíteni pozíciójában a XV. kerületet vezető Németh Angélát és olyan képviselőket kell választani, akik a polgármester csapatához tartoznak - szögezte le Karácsony.

Karácsony tervei

Az Index tudósítása szerint Karácsony Gergely Tarlós István után is tartott egy sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy ha őt választanák polgármesternek, melyik az a három terület, ahol azonnali változást szeretnének: az átláthatóság, a szolidaritás és a zöld Budapest megteremtése.

Az átláthatóság érdekében - Zuglóhoz hasonlóan - az antikorrupciós szervezetek önkormányzatok számára létrehozott ajánlását fogadnák el Budapest vonatkozásában is. Ami a zöld programot illeti, Karácsony szerint Budapestnek a többi nagyvároshoz hasonlóan az a dolga, hogy mindent megtegyen a klímaváltozás megakadályozása érdekében, illetve adaptálódjon azokhoz a változásokhoz, amiken már nem lehet segíteni. Budapesten is ki kell hirdeti a klímavészhelyzetet, amellyel az önkormányzat vállalja, hogy nem hoz olyan döntéseket, amelyek klímavédelmi szempontból nem előnyösek. A főépítészhez hasonlóan bevezetné a budapesti főkertész tisztségét. A Fővárosi Önkormányzat épületét megújítanák, azon a területen, ahol jelenleg a képviselők parkolnak, parkot terveznek, ami minden budapesti előtt nyitva lenne. Szociális csomagot vezetnének be, amelynek keretében többek között a tömegközlekedés az álláskeresőknek ingyenessé válna, illetve a jelenlegi hatéves kor helyett 14 éves korig tennék ingyenessé a tömegközlekedést a gyerekeknek.

Arra a kérdésre, hogy mindezekre honnan lenne pénz, Karácsony azt válaszolta, hogy jelenleg minden itt megtermelt 100 forintból kettő marad a fővárosban. Szerinte Budapestnek a sarkára kell állnia és közvetlen brüsszeli forrásokat kell hozni városfejlesztésre. "A korrupciós csatornák eltömítésével is több pénz marad a városnál" - tette hozzá.