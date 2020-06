Karácsonyék átszabnák a patkányirtást Budapesten

A 2019-es fővárosi önkormányzat kampánytémájává vált a budapesti patkányinvázió, amely azután alakult ki, hogy egy új társulást bíztak meg az irtással évtizedekig foglalkozó Bábolna Bio után. Most a Karácsony Gergely főpolgármester-féle városvezetés új közbeszerzést ír ki a feladatra miközben a jelenlegi RNBH konzorcium szerződése még 2022-ig él.

"Hazudtak és csaltak a főváros vezetői a patkánymentesítésre kiírt közbeszerzés kapcsán" - idézi a Népszava az akkor még főpolgármester-jelölt Karácsony Gergely korábbi kijelentését, aki szerint a nyertes vállalkozásoknak nem voltak meg a szükséges referenciáik az irtáshoz. Akkor ugyanis a Rovért Kft. vezette négytagú RNBH konzorcium váltotta több tíz év után a feladatot panasz nélkül ellátó Bábolna Bio nevű céget. A munkát a fővárosi önkormányzat előzetesen nettó 1,3 milliárd forintra becsülte, ennél valamivel kevesebbet kért az RNBH. Végül azonban a patkányinvázió miatt még 650 millió forintot kellett a feladatra költeni.

Viszont a váltást követően ötvenszeresére nőtt Budapest patkányfertőzöttsége, ahogy azt a Napi.hu korábban megírta. Akkor az új cégtársulást azzal indokolta, hogy a lakosság egyre többször találkozott a rágcsálókkal, hogy volt egy több hetes átmeneti időszak, amikor a Bábolna Bio már, az RNBH még nem hajtott végre preventív kezeléseket, ami lényegében azt jelentette, hogy senki sem irtotta a patkányokat.

Most is 1,3 milliárd forintos becsült értékre írnak ki közbeszerzést Karácsonyék miután több tucat cégtől kértek be előzetes ajánlatokat. Kiss Ambrus pénzügyi főpolgármester-helyettes elmondta, hogy ez egy átlag, volt olcsóbb és drágább előajánlat is. A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén dönt a nyílt tender fedezetéről, lehetőséget nyitva annak kiírására. Ebben 2020 tenderzáráskor még hátramaradó idejére, valamint 2021- 2022-re keresnek patkányirtó vállalkozást.

Az RNBH még érvényes szerződésével kapcsolatban kifogásolják, hogy az egy nagyon elavult műszaki leírással és térképpel készült el. Most gócpontkutatást is akarnak az új patkányirtótól.