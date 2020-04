Kásler Miklós az orvosi kamarára rivallott

Kásler Miklós egészségügyért is felelős erőforrás miniszter nyílt levelet írt a Magyar Orvosi Kamarának (MOK), amelyben azt állítja, hogy összemossák a politizálást a szakmai kérdésekkel, hangulatot keltenek. A MOK korábban azt kérte, hogy egyértelműen kommunikáljon velük a minisztérium, mert koncepciótlannak tűnnek az átszervezések.

Az elmúlt időszakban több orvos és betegjogi szervezet is kritizálta a kormány kórházkiürítési stratégiáját: az ágyak 60 százalékát akarják szabaddá tenni a járvány fertőzöttjeinek, ami azzal jár, hogy a nem kórházi ápolásra szoruló embereket hazaküldik.

A lépést a Magyar Orvosi Kamara is kritizálta egy Káslernek címzett levélben, például arra panaszkodtak, hogy egyeztetés nélkül kapnak miniszteri utasításokat. Azt is írták, hogy nem látnak koncepciót, rendes terveket, és a szakmailag indokolatlannak látott, rövid határidejű átszervezések komoly orvosetikai és lelkiismereti problémákhoz vezettek - ahogy az Index összefoglalójából is kiderül.

Kásler Miklós pedig vasárnap nyílt levélben reagált a MOK-nak. Hasonlóan Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár márciusi érvrendszeréhez, az emberminiszter is politikai hangulatkeltésnek festi le a kamara panaszait.

"A tárca és a kormány a Kamara több tagjával is együttműködik a járványgörbék becslésekor, a döntések előkészítésekor, az intézkedések meghozatalakor. Ezért is félrevezető az Önök levele, amelyet már a közösségi oldalakon is terjesztenek. Ezzel feszültséget, bizonytalanságot keltve a rendszerben. Amikor pontosan az összefogás lenne célszerű!" - válaszolta Kásler Miklós, aki a kórházi ágyak kapcsán mindössze annyi magyarázatot adott, hogy a legrosszabb járványügyi forgatókönyvre készülnek, de közben azt remélik, hogy enyhébb lesz a kitörés hazai folyamata és nem lesz annyi fertőzött.

"Az teljes mértékben orvosszakmai kérdés, azt helyben, a kezelő orvos és a kórház dönti el, nem más. Ebben a helyzetben a Kamarának fontos szerepe lehetne, hogy a tagjai számára szakmai segítséget nyújtson" - válaszolta az orvosetikai problémák kapcsán: szerinte ugyanis hangsúlyos elem, hogy csak olyan embert lehet a kórházból hazaküldeni, aki nem igényel intenzív ápolást."

A hirtelen jött miniszteri utasításokat azzal magyarázta, hogy "a járvány idején a szakmai pontosság mellett a gyorsaságnak különösen fontos szerepe van, ezért a jogszabályoknak megfelelő leggyorsabb formában" szervezik a védekezést. Szerinte az Operatív Törzs napi tájékoztatói révén a járvány elleni küzdelemmel kapcsolatos információkat szervezetten a lehető legszélesebb nyilvánossággal ismertetik.