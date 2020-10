Kata-szigorítás - a BKIK még módosítást remél

Még van esély a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) megmentésére a Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara (BKIK) szerint. A BKIK elnöke ezért levélben kérte a katásokat aránytalanul sújtó büntetőadót a kormányzatnál indítványozó Parragh Lászlót, hogy az általa vezetett Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alapszabályának megfelelően elnökségi ülésen döntsenek a témában. A budapesti kamara és a hozzá csatlakozó vállalkozói érdekképviseletek ugyanakkor ismét arra kérik a törvényalkotót, hogy törölje el a Lex Parragh szabályt és helyette tárgyalja a széles körű szakmai vita során létrejött újraszabályozási javaslatot.

Nagy Elek, a BKIK elnöke levélben kérte Parragh László MKIK-elnököt, járjon el az MKIK alapszabályának megfelelően és hívja össze az MKIK elnökségét, hogy határozatot hozzanak a kata szabályozásának ügyében - írja a BKIK közleményében.

Az országos kamara alapszabálya ugyanis előírja, hogy "Elnökségi állásfoglalás szükséges, ha a kamara a gazdaság egészét, vagy a vállalkozók széles körét érintő jelentős ügyben alakít ki véleményt". Parragh László ezzel szemben nem kérte az elnökség állásfoglalását, sem a tavasszal egyszemélyben tett, Lex Parragh néven is ismertté vált javaslata benyújtásakor, sem most, a BKIK és most már más területi kamarák kérésére sem. Ezzel pedig megsértette az alapszabályt, ami által súlyosan csorbítja a kamarai rendszer hitelességét - hívja fel a figyelmet a budapesti kamara.

A BKIK ugyanakkor - az MKIK elnökségi döntésének hiányában is - ismét javasolja a kata-szabályok újragondolását és több más vállalkozói érdekképviselet támogatásával arra kéri a törvényalkotót, hogy fontolja meg a BKIK 7+1 pontos javaslatát, amelyik mind a vállalkozók, mind a kormány igényeit kielégíthetik - közölte a BKIK.

Az elfogadott törvénymódosítás szerint 2021. január elsejétől a katás vállalkozónak (egy adóalanytól és egy adóéven belül) a 3 millió forint felett kapott bevétele után egy plusz 40 százalékos adót kell fizetni, amely, ha a megbízója belföldi adóalany, akkor az adó megfizetése a megbízót terheli.

A BKIK 7+1 pontos javaslatához számos vállalkozói érdekképviselet csatlakozott, többek között