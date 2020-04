Kedd van, és ötmillió védőmaszk érkezett Magyarországra

Négy repülőgép 4,9 millió maszkot, 2 millió kesztyűt, 193 ezer védőruhát és 170 ezer tesztet hozott kedden a Kína-Magyarország légihídon keresztül - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek.

A védőeszközök kórházakba, rendelőintézetekbe és más egészségügyi intézményekbe kerülnek. Hosszú távú védekezésre kell berendezkedni a koronavírussal szemben. Világos, hogy ez "olyan kihívás, amely hosszú ideig itt lesz velünk, éppen ezért az egészségügyi védekezés sikere érdekében folyamatosan kell hoznunk Magyarországra azokat a védőfelszereléseket, amelyek szükségesek az orvosok, illetve az ápolók részére" - idézte az MTI Szijjártó Pétert.

A miniszter hétfőn arról beszélt a parlamentben, hogy a múlt héten 22,5 millió maszkot szállítottak Magyarországra, ezzel - a koronavírus-járvány kirobbanása óta - összesen már 72 954 890 maszk érkezett, ami nagyjából a fele a leszerződött mennyiségnek. A védekezéshez szükséges eszközöket addig 21 repülővel és 3 kamionnal szállítottak Magyarországra.

A lakosságnak a patikákban is előbb-utóbb be lehet szerezni a maszkokat. Márciusban még kevesebb elérhető termék volt, abban az időszakban az áruhoz jutó kiskereskedők akár 500-600 százalékos haszonnal is el tudták adni a maszkokat: a néhány száz forintos pormaszkok darabja 2000-3000 forintért kelt el a netes boltokban. Ezek az arányok mára csökkentek, mert több áru van a piacon - írta tegnapi cikkében a G7.