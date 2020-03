Kegyetlenül kiszúrt az autókölcsönzőkkel a koronavírus

Drámai visszaesésről számoltak be a Napi.hu-nak a nagy autókölcsönzők, amelyek a turizmus lenullázódása, a konferenciák, rendezvények lemondása és a légiforgalom visszaesése miatt szinte minden ügyfelüket elvesztették.

A koronavírus által leginkább érintett turizmushoz szorosan kötődő autókölcsönzők már most is 60-70 százalékos forgalomcsökkenést tapasztaltak, de van olyan szereplője is a piacnak, amely a járvány hosszabb elhúzódása esetén 95 százalékos visszaesést, vagyis gyakorlatilag lenullázódást vár.

Ez sajnos egy lehetséges forgatókönyv, hiszen a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) már március első felében megkongatta a vészharangokat, azóta pedig Európa majd az Egyesült Államok lett a koronavírus gócpontja.

Magyarországon a külföldi turizmus lényegében megszűnt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint szeptember előtt nem is indulhat el. Az autókölcsönzők számára adhat valamennyi vigaszt az, hogy a szakember szerint az üzleti turizmus egy kicsivel hamarabb feléledhet. Jelenleg minden szállodában üzemszünet van, a legnagyobb problémát a személyzet megtartása okozza.

A lapunk által megkérdezett autókölcsönzők nagyon pesszimistán nyilatkoztak a helyzetről. Sződi János, az Avalon Car(e) Services Kft. ügyvezető igazgatója - aki egyben a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének elnöke is - azt mondta, hogy az elmúlt hetekben több, mint 70 százalékos visszaesést tapasztaltak, ez az arány pedig folyamatosan emelkedik. Számítása szerint a turizmus a szezon végére talán lassan elindul, de a cégnek nem lesz jelentős árbevétele.

Összességében drasztikus lesz az egész éves visszaesés.

- tette hozzá.

Az Avis Autókölcsönzőnél 60-70 százalékos visszaesést tapasztaltak és a határzár feloldása, valamint a repülőjáratok újraindulása után 6 hónap alatt lassú, nem ugrásszerű visszarendeződésre számítanak - mondta Szerecz Kristóf marketing menedzser. Amennyiben a nyári szezon végéig nem oldják fel a határzárat, úgy

soha nem látott méreteket öltő 90-95 százalékos forgalomkiesésre számítanak.

A Sixt Hungary közlése szerint is a csökkenés kétszámjegyű. Dévai Gábor ügyvezető kicsivel optimistább versenytársainál, szerinte nem feltétlenül kell lemondaniuk a nyári szezonról, sőt az ősz még növekedést is hozhat. Ő is azzal számol, hogy először az üzleti ügyfelek térnek vissza és csak azt követően a turisták.

Mit lehet tenni?

Az autókölcsönzők helyzete azért is nehéz, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy a jellemzően nagy értékű, egy évnél is fiatalabb kocsik kihasználatlanul álljanak, amortizálódjanak, várva, hogy az emberek újra utazni merjenek.

Az Avis már el is kezdte csökkenteni a flottája méretét, a már megrendelt, de még le nem gyártott kocsikat visszamondják, a már raktáron lévők átvételének ütemezéséről pedig egyeztetnek a beszállítókkal. Emellett a használt autókat is megpróbálják eladni, bár ez a jelenlegi környezetben nem egyszerű.

A Sixtnél szintén voltak olyan autók, amiket eladtak, másokat pedig átmeneti időre szóló bérleti ajánlattal sikerült kiadni vállalati ügyfeleknek.

Az Avalon is visszavett a megrendelésekből és persze értékesítik is a flotta egy részét.

Jótékonykodnak a kölcsönzők is

A Sixt a flottája egy részét felajánlotta az operatív törzsnek és most azok a kollégáik is autóval járhatnak, akiknek muszáj közlekedniük, de egyébként nem járna nekik céges autó. Az Avis pedig felajánlott már autókat olyan civil szervezeteknek, amelyek a koronavírus elleni küzdelemben vesznek részt.

Esnek az árak

Az árak csökkentése ebben a helyzetben elkerülhetetlen, ugyanakkor a megoldás nem ilyen egyszerű. Az Avis szerint a problémát jelenleg a kereslet drasztikus visszaesése jelenti, ezen pedig az sem változtat az sem, ha az árakat a mélybe lökik.

A Sixt napi akciós ajánlatokkal, kisebb promóciókkal, illetve hosszabb távú ajánlatok kidolgozásával próbálja kedvezőbbé tenni a bérlést.

Az Avalon ügyvezetője szerint olyan gyorsan és drasztikusan esett össze a bérautó kereslet, hogy ezt saját hatáskörben már nem tudják árpolitikával, költségcsökkentéssel vagy hatékonyságnöveléssel kezelni. A pánikhelyzet miatti dömpingárakat nem tartják megoldásnak, ugyanakkor egy nagyobb volumenű megrendelés esetén most rugalmasabban adnak kedvezményt. Sződi János úgy véli, hogy az autókölcsönzésnek is bele kellene kerülnie a turizmus összeomlása miatt járulékkedvezménnyel támogatott szakágak közé.

Ózongenerátor, fertőtlenítés

Az autókölcsönzők - a taxisokhoz hasonlóan - minden kiadás után fertőtlenítik az autót. Van, aki ózongenerátort használ a hűtő-fűtő-rendszer fertőtlenítéséhez, ami után már senki nem ült be az autóba.