Kéménye van? Akkor ez a sztori érdekelni fogja!

Abszurd drámákat idéző, értelmezhetetlenségi káoszba fulladt egy társasház kéményellenőrzési kísérlete a XIV. kerületben. A lakók mérgesek, a szolgáltató lapít, pedig a munkát előbb-utóbb el kell végezni.

Egy zuglói társasház lakóit egy héttel a megjelölt időpont előtt, emailben értesítette a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz) a menetrendszerű kéményellenőrzésről. A megjelölt napon aztán egyetlen lakásába sem csengetett be kéményseprő, mivel a lakásokba az előző napon próbált meg bejutni - hiába. A szolgáltató a központi információs rendszerében történt információs aszinkronitásra hivatkozik, de ez nem mindenre ad értelmezhető magyarázatot.

A lakóingatlanokhoz tartozó kémények ellenőrzésre vonatkozó alapszabály az, hogy a szilárd (tehát: fa-, vegyes- vagy olaj-) tüzelésű kéményeket évente, a gáztüzelésűeket pedig kétévente kell ellenőrizni. Az elsősorban a szabályos bekötést és a szivárgásmentes működést vizsgáló szakembernek ehhez be kell jutnia a lakásba, lakásokba. Ennek az a módja, hogy az ellenőrzés tervezett időpontjáról a lakót a kéményseprő vállalatnak előzetesen ki kell értesítenie.

Az ellenőrzésről szóló információk közzététele (vagyis a kiértesítés) a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben szabályozott. Illetve az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben lévő egyik passzusa (99/2016-as kormányrendelet 4. paragrafusa) rendelkezik arról, hogy a szolgáltató köteles a sormunka tényleges időpontjáról (első időpont) legalább 15 nappal korábban az ingatlan használóját hirdetmény útján értesíteni. Ha a kéményseprő-ipari tevékenység az első időpontban meghiúsul, akkor a szolgáltató egy második időpontot jelöl meg. Erről legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni az ingatlan használóját, tulajdonosát - áll a rendeletben.

Budapesten ez a második értesítés a voltaképpen úgy néz ki, hogy "a sikertelen első ellenőrzés alkalmával a kollégák megjelölik a második értesítés feliratú nyomtatványon a második időpontot". A kiértesítés(ek) időben megtörténtéért maga a Főkétüsz felel: minden értesítési dátummal ellátott és maga a kihelyezés is dokumentált, az értesítés helyszíni kihelyezéséről készült fotó a cég adattárába kerül) - közölte Müller Máté, a Főkétüsz kommunikációs osztályának vezetője a Napi.hu kérdésére.



Zuglói asszimetria

A XIV. kerület egyik zöldövezeti részén két épületből álló, több mint 40 lakásos társasházban évek óta működik a közös képviselő és a lakók közti emailes levelezési rendszer. A lakóközösség életét érintő kérdésekben (közös költség elszámolása, lakógyűlés, kertészkedés és kerítésfestés vagy más közös program időpontja) a legtöbbször jól működik az infrastruktúra, vitás esetekben a legtöbbször érdemi párbeszéd kialakulására is helyszínt biztosít. Ezen a fórumon jelent meg az alábbi értesítés:

Ebből a lakók (július 2-án) arról értesülhettek, hogy ugyan nem 15 nap múlva, hanem csak éppen egy héttel később a Főkétüsz kéményellenőrzést végez. A közös képviselő ennél többet nem kellett, hogy tegyen - egészen a jelzett nap délutánjáig, amikor is kiderült, hogy az ellenőrzésre egyáltalán nem került sor.

A szabadnapra, otthoni munkavégzésre, illetve a főnök jóindulatából a későbbiekben lecsúsztatandó "szabad" napra otthon maradt lakók ekkor már panaszkodtak - egymásnak is, a képviselőnek is. Ezekből az üzenetváltásokból az olvasható ki, hogy valójában azt sem sikerült tisztázni, hogy a bejelentett/elmaradt ellenőrzés valójában mindenkire vonatkozott-e vagy sem. (A társasházban főként gázzal fűtenek a lakók, de van más típusú tüzelőberendezéssel működő lakás is - és ezekre más-más szabályok vonatkoznak, ahogyan a cikkben korábban szerepel).

"A múlt heti, július 9-re szóló értesítésen kívül mást nem kaptam. Nincs infóm, hogy kihez és miért jönnek"

- írta a közös képviselő.

A szokásos A3-as méretű, ellenőrzésre felhívó hirdetményeket senki sem látta a kapukon, a kerítésen vagy a lépcsőházak bejárati ajtaján. Ez iránt érdeklődve a Főkétüsz ügyfélszolgálatán azt közőlték, hogy az ellenőrzésre kijelölt dátum a rendszerükben valóban július 9-e, de a kiértesítést igazoló fotó, amit a Főkétüsznél elvileg kötelezően el kell tárolni, "valamiért nem került be a rendszerbe". Azt, hogy kire vonatkozott a felhívás, a telefonos ügyfélszolgálatos sem tudta megmondani, a lakók közül viszont egy se jelezte, hogy a postaládájába értesítőt kapott.

Fogózónak így maradt a hivatalos email. És az a kérdés, hogy a zuglói kéményseprők a munkájukat miért nem a jelzett időpontban próbálták elvégezni?

Őket ma küldték ki ide

A nap végére a társasházi lánclevelezésébe sokan bekapcsolódtak, amiből az a kép rajzolódik ki, hogy többen is próbáltak pluszinformációt szerezni, de ez nem vezettek eredményre. Az egyik lakó ezt írta: "Tegnap felhívtam őket, (17 perc várakozás után) azt mondták ma jönnek, de nem tudják pontosan, hogy hozzám is, vagy csak a szomszédokhoz, ezért azt mondták: kapcsolják a zuglòi kirendeltséget. Felvették a kirendeltségen, majd megszakadt, és mivel nincs külön telefonszámuk, nem volt türelmem az egészet elölről kezdeni."

Egy másik lakó emailjáből azt tudhatták meg a társasházi szomszédok, hogy a kéményseprők nem kedden, hanem 8-án, hétfőn vonultak fel ellenőrzésre. Ezt az illető onnan tudja, hogy - teljesen más ok miatt éppen otthon tartózkodott, amikor - becsengettek hozzá. Rá is kérdezett a kéményseprőknél az időpontmódosításra, de a néhány perc alatt az ellenőrzéssel végző szakemberek annyit mondtak: az időpontszervezéshez és a kiértesítéshez nekik nincs semmi közük, őket ma küldték ki ide, a munkalapjukon a mai dátummal ez az utca és házszám van felírva, és ha holnap más lesz, akkor oda fognak kimenni.

A négy lépcsőháznyi mérgelődő között akadt egy olyan lakó is, aki emlékszik rá: látta az ellenőrzési hirdetményt. De arra "az volt kiírva, hogy hozzám 3-án jönnek. Egész délelőtt vártam, nem jöttek, viszont 5-én beállítottak. Kérdésemre azt válaszolták, hogy ők akkor jönnek, amikor mondják nekik, hogy jöjjenek, viszont az értesítést meg a kiírást nem ők intézik". Ehhez két további hozzászólás is a levelezésbe került, amiből az olvasható ki, hogy volt, akiknek sikerült látszólag további és érdemi információhoz is jutnia.

Egyikükkel azt közölte a Főkétüsz illetékese, hogy "csak a szilárd tüzelésűekre vonatkozik az ellenőrzés és csak azoknál, akik külön kaptak levelet"; a másik lakónak viszont - akinek a központi telefonszámon keresztül sikerült a zuglói kirendeltséggel is beszélnie, de ott azt közölték vele, hogy ők már a munkát végző szakikat nem tudják telefonon sem utolérni - azt mondta a XIV. kerületben a telefont felvevő Főkétüsz-munkatárs, hogy az általuk, helyben vezetett nyilvántartás szerint a társasház ellenőrzése eleve nyolcadikára volt kiírva. Ezért is küldték a kéményseprő kollégáikat hétfőn és nem kedden a kérdéses címre.

Az Örkény István írógépébe kívánkozó zűrzavar még ezzel sem lett teljes, mivel akit a kéményseprők hétfőn nem találtak otthon, az értesítést kapott arról, hogy e hónap 26-án újabb próbát tesznek majd (a kéményseprők) a munkájuk elvégzésére. Arra azonban ez sem ad választ, hogy ha az előírás szerint kétévente kell a gázüzemű fűtőberendezéseket ellenőrizniük, akkor miért is hagyott ilyen papíros üzenetet a szakember olyan lakásajtóra is téve, melyet legutóbb 2018. nyarán ellenőriztek. Ráadásul: az egy éve elvégzett munkáról a Főkétüsz utólag, levélben hivatalos számlát is küldött. Erre a vizsgálatra és a számlázásra pedig azért került sor, mert az illető kénytelen volt megrendelni a kéményellenőrzést, miután azt megelőzően, két korábbi ellenőrzési kísérletről nem értesült időben, így egyik alkalommal sem tudta beengedni a lakásába a kéményseprőket.

A társasház közös képviselője most azzal próbálja csitítani a lakókat, hogy megígérte: a helyzet teljes körű tisztázását kéri a kéményseprő vállalattól.

A Főkétüsz kommunikációs osztályvezetője a Napi.hu-nak azt mondta "eseti hibáról van szó, mely során sajnos az ingyenes és kényelmi szolgáltatásként nyújtott elektronikus értesítés valamiért nem volt a szinkronban a plakátalapú, jogszabályi értesítéssel". Müller Máté hozzátette: az elmúlt öt év statisztikája szerint minden 10 lakásból kilencbe előbb-utóbb be tudnak jutni, és az ellenőrzést elvégzik. "A társaságunk mintegy 640 ezer háztartás több, mint egymillió kéményét ellenőrzi rendszeresen, ami évente félmilliónál is több ügyféllátogatást jelent. Ebbe az első ellenőrzési időpontok, a második ellenőrzési időpontok, a megrendelt ellenőrzések és a helyszíni műszaki vizsgálatok is beletartoznak. Sajnos előfordulnak ilyen apró hibák, melyek kijavításán és számuk minimalizálásán munkatársaink folyamatosan dolgoznak" - tette hozzá végül a cég kommunikációs vezetője.