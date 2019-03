Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Keményen bánnak a bankok a nem fizető hitelesekkel

Csaknem 130 milliárd forintnyi bedőlt lakossági hitelállományt adtak el még tavaly is a bankok. Az egyszer már megsegített hitelesekkel türelmetlenek a hitelintézetek. A jól fizető adósok pedig igyekeznek mielőbb megszabadulni a tartozástól.

Még tavaly is 100 milliárdos nagyságrendben adtak el bedőlt lakossági hiteleket a hazai hitelintézetek. Összesen 129 milliárd forintnyi bruttó követelést adtak el, ezért mindössze 52 milliárd forintot kértek - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez lényegesen kevesebb a 2017-esnél, amikor 205 milliárd forintnyi nem teljesítő hitelt adtak el a bankok.

A csúcsév 2016 volt, amikor 425,6 milliárd forintnyi állománytól szabadultak meg a hitelintézetek. Akkor engedélyezte az MNB a bankoknak, hogy egy utolsó kísérletet tegyenek a nem teljesítő hitelesek kölcsöneinek rendezésére, ha pedig ez nem vezet eredményre, akkor pedig felmondhatják a szerződéseket. Tavaly is a lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitelesek kölcsöneiből került át a legtöbb a követeléskezelőkhöz. Lakáshitelből több mint 35 milliárdnyit, szabad felhasználású jelzáloghitelből csaknem 59 milliárd forintnyit adtak el a hitelintézetek, de hamar elfogy a türelem a nem fizető személyi hiteles és gépjárműhiteles ügyfelekkel szemben is.

Jaj a nemfizetőknek

Az évek óta zajló nagy mértékű portfóliótisztításnak meg is lett az eredménye, a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya 4,5 százalékosra csökkent tavaly év végére. Négy évvel korábban még 19 százalék fölött volt ez az arány. Azok az adósok is egyre fegyelmezettebben törlesztenek, akik már kialkudtak némi könnyítést a bankjaiktól.

2014-ben az átstrukturált hitelállomány fele ismét bedőlt, tavaly már az újratárgyalt hitelek csupán negyede vált 90 napon túl késedelmessé. Az is igaz persze, hogy ezekkel az adósokkal szemben fogy el a leghamarabb a bankok türelme, a statisztikákból arra lehet következtetni, hogy a követeléskezelőknek ezekből az állományokból adják el a legtöbbet.

Háztartások hitelállománya (milliárd Ft) Év Éves folyósítás Ebből jelzáloghitel Eladott követelés 2016 1 235 488 426 2017 1 530 664 206 2018 1 817 882 130

Forrás: MNB

A lakáshiteleknél különösen drámai a javulás. A piaci feltételű kölcsönöknél a 90 napon túl késedelmesek aránya 2015-ben, a nagy portfóliótisztítás előtt 15 százalék fölött volt, jelenleg már csupán 2,3 százalékos. A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél ugyanez a mutató 31 százalék fölötti szintről csökkent 11,35 százalékosra.

A jól teljesítő adósoknak egyre jobban megy, ennek egyik jele, hogy az elő- és végtörlesztések mennyisége is növekszik, tavaly már megközelítette a 400 milliárd forintot. Előtörlesztéshez felhasználhatók a lakástakarék-pénztárak de más megtakarítások is.

Aki teheti, előtörleszt

A statisztika szerint különösen a szabad felhasználású jelzáloghiteleket fizetik gyors ütemben vissza: ezeknél tavaly a tőketörlesztések több mint egyharmada volt előtörlesztés. Az idén még tovább nőhet az előtörlesztések és a végtörlesztések mennyisége, ha az MNB és a Magyar Bankszövetség közösen egyeztetett programjában az egykori devizahitelesek is elkezdik kiváltani a négy évvel ezelőtt forintosított hiteleiket. Azok kamatperiódusa ugyanis három hónapos, az MNB pedig nem bánná, ha fix kamatozású, kiszámíthatóbb konstrukcióra cserélnék ezeket.

A portfóliók javulásához az is hozzájárul, hogy pörög a hitelezés, az új hitelek állománya pedig mindig teljesítőnek számít. Az új folyósítások mennyisége 2018-ban 1817 milliárd forint volt, ebből több mint 882 milliárdot tettek ki a lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelek. Ennek a döntő része tavaly piaci kamatozású kölcsön volt, a támogatott forinthitelek volumene mindössze 64 milliárd forintot tett ki. Államilag támogatott lakáshitelt jelenleg leginkább csak azoknak éri meg felvenni, akik új lakásra veszik igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé, a használt lakásra felvehető támogatott hitelek kamata ugyanis nem alacsonyabb a piaciakénál.

Felpöröghetnek a támogatott hitelek

Idén az év második felében viszont felpöröghet a támogatott lakáshitel-piac is, miután a családok használt lakások vásárlására is igénybe vehetik majd két gyereknél a maximum 10 millió, három és több gyereknél a legfeljebb 15 millió forintos államilag támogatott kamatozású hitelt. Ezeknek a kölcsönöknek a kamata a maximum 25 éves futamidő végéig 3 százalékos marad, ezzel pedig a piaci feltételű, fix kamatozású lakáshitelek most nem képesek versenyezni.

Személyi hitelből is egyre több fogy, tavaly 436 milliárd forint volt az új folyósítás, a piacon kint lévő hitelmennyiség gyakorlatilag 70 százalékát tavaly helyezték ki a hitelintézetek. A gépjárműhitel-portfóliók is viszonylag újak, tavaly 85 milliárd forint volt a friss folyósítás, ami teljes állomány nagyjából fele. Utóbbi hitelekből a régi kölcsönök miatt még mindig sok számít nem teljesítőnek, a 90 napon túl késedelmes gépjárműhitelek aránya még mindig több mint 18 százalék.