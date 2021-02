Kerti kutak: hiába az új szabályozás

Januártól amnesztiát vezettek be az illegálisan ásott kerti kutakra: a kisebb, talajvizet kitermelő, öntözésre használt kutakat engedélyeztetése nem kötelező, de a bejelentésük igen. Viszont a tulajdonosok közel fele egy felmérés szerint ezután sem fog lépni.

A jellemzően öntözési igények miatt létesített kutak engedélyezését a hazai vízbázis védelme indokolja, de már pótlólagos is az engedmény: az összetett és költséges folyamatot az elmúlt évtizedekben több tízezer kútásó mulaszthatta el a becslések szerint. Most a kisebb kutakat engedélyeztetni nem, csak bejelenteni kell a Nemzeti Földügyi Központnál. Ha a már meglévő kút vízjogi engedélyhez kötött, ezt az engedélyt most díjmentesen és bírság nélkül lehet megszerezni egészen 2023 végéig - emlékeztet az Infostart.hu, amely szemlézte az Agroinform.hu által mintegy 2500 válaszadó bevonásával elvégzett felmérését.

Ebből az látszik, hogy a kutak 64 százaléka 2000 előtt készült, ami miatt sokan nem tudják, hogy például az milyen anyagból készült, milyen vízkészletet használ. A felmérésben részt vevők 33 százaléka például nincsen tisztában azzal, hogy talaj- vagy rétegvizet használ-e. De vízminőségmérést is csak a válaszadók 11 százaléka végeztetett a kútvízzel kapcsolatban.

Az engedély nélkül kutat létesítők 46 százaléka a jövőben sem tervezi bejelenteni illegális létesítményét a hatóságnál.