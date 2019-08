Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Készpénzzel fizet? Akkor erről tudnia kell!

Kevesen tudják, hogy 2019-ben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó számára nem fizethet többet készpénzben, mint bruttó másfél millió forint havonta.

A szabály jól jelzi, hogy a hatóságok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a készpénzfizetés visszaszorítására a gazdaság kifehérítése érdekében - állapította meg Siklós Márta, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere. A tranzakciók másfél millió forintot meghaladó része után 20 százalékos mulasztási bírságot kell fizetni.

A bejelentés elmulasztása esetén a bírságon túl 500 ezer forintig terjedő bírsággal is számolnia kell mindkét félnek, mivel mindkettőjüket felelősségre fogják vonni. Ez az összeg a két fél közötti tranzakciókra vonatkozik. Nem jelent kibúvót az sem, ha a két fél között több szerződés van érvényben, és ezekre hivatkozva több kifizetés történik. Ilyenkor is összesen maximum bruttó másfélmilliót lehet készpénzben fizetni havonta.

Rájuk vonatkozik a szigor



A pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózókat a jogszabályok kötelezik számlanyitásra. Ilyenek például a gazdasági társaságok, az áfás magánszemélyek és egyéni vállalkozók. Az áfamentességet választó egyéni vállalkozónak és a magánszemélyeknek jogszabályi előírás alapján nem kötelező bankszámlát nyitniuk, így akkor sem vonatkozik rájuk a szabály, ha mégis van bankszámlájuk.

A jogszabályi előírás alapján csak a bankjeggyel és érmével történő fizetés minősül készpénzfizetésnek, így nem számít készpénzfizetésnek, ha a fizetés következményeként legalább az egyik félnél megvalósul a bankszámla-jóváírás vagy -terhelés: például ha az egyik fél befizeti egy számla ellenértékét a jogosult bankszámlájára.

Így lehet bejelenteni



Ha a felek mégis átlépik ezt a határt, a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének a pénzmozgás napjától számított 15 napon belül be kell ezt jelentenie az adóhivatalnak a 40-es számú, Bejelentés a készpénzfizetésről elnevezésű nyomtatványon. A kapcsolt vállalkozások között még alacsonyabb a készpénzfizetés bejelentési határa, nekik már egymillió forintot meghaladó készpénzfizetést is be kell jelenteniük - figyelmeztetett Siklós Márta.

Az árukereskedelmi tevékenységet folytatókra más szabályok vonatkoznak. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos szabályok szerint nekik belső szabályzatukat be kell nyújtaniuk a kereskedelmi hatósághoz. A hatóság a szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. Ezzel lehetővé válik, hogy a nyilvántartásban szereplő kereskedő elfogadjon 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést.

Nem kell bejelenteni a készpénzfizetést akkor, ha a kifizetésre nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenében, hanem munkaviszonyhoz, munkaviszony jellegű jogviszonyhoz kapcsolódóan kerül sor. Továbbá ha egy számla ellenértékének csak egy részét fizetik készpénzzel, egy másikat pedig átutalással, vagy egyes részleteket adott naptári hónapon túl fizetnek ki.

A kapott kötbér, késedelmi kamat, kártérítés vagy kölcsöntörlesztés nem számít bele a készpénzzel kifizetett összegbe. Azonban a kölcsönt után fizetendő kamatra már alkalmazni kell a készpénzfizetési korlátot.