Készülhetnek a rendőrbottal az iskolaőrök

Pénteken szavaz az Országgyűlés az iskolaőrség létrehozásáról, már több száz intézmény kért rendfenntartót.

A törvényjavaslat elfogadása esetén szeptembertől megkezdheti munkáját a testület, amelynek felállításától a kormány az iskolai erőszak megfékezését várja - írja az Infostart.

Nem lesz minden iskolában őr, csak ott, ahol az igazgatók ezt kérik. A Magyar Nemzettel az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ azt közölte, hogy a tankerületi központok köznevelési intézményeinél jelenleg 288 feladatellátási helyen tartanak igényt az iskolaőrre. A szakképző intézményekért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium azt válaszolta: náluk 204 iskola élne a lehetőséggel, 168 pedig elutasította azt. Az igényfelmérés szerint Budapesten lesz szükség a legtöbb rendfenntartóra a szakképzésben.

Az iskolaőröknél nem lesz lőfegyver, lesz viszont bilincs, rendőrbot és gázspré is, és önvédelemből gyermekkorúval szemben be is vethetik ezeket - az intézmény területén, oktatási időben.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a parlamenti vitában azt mondta: szeretnének mielőbb kifejleszteni egy olyan mobilapplikációt, amely alkalmas lesz arra, hogy a pedagógusok probléma esetén egy pánikgombbal riasztani tudják az épületben tartózkodó iskolaőrt.

A nyáron rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést kapnak a leendő iskolaőrök. A munkához elsősorban volt rendőrökre, így korkedvezményes nyugdíjazottakra számítanak, bekapcsolódhatnak bármely más, középfokú végzettséggel rendelkező, civil foglalkozást végzők is.