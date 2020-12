Két bőséges év várhat a nyugdíjasokra

Az MNB friss prognózisa szerint jövőre akár 6 százalék, a választás évében pedig 5,5 százalék lehet a magyar gazdaság növekedése. Azok a nyugdíjasok, akiknek járandósága meghaladja a 80 ezer forintot, így 50 ezer forintos egyszeri juttatást is kaphatnak jövőre - írta az Azénpénzem.hu.

A jegybank kedden bejelentett friss előrejelzése szerint jövőre akár hat százalék, 2022-ben pedig akár 5,5 százalék lehet a magyar gazdaság növekedése. Az, hogy a továbbiakban beigazolódik-e ez a jegybanki cseppet sem mindegy a nyugdíjasok számára, akik idén nem kapnak nyugdíjprémiumot.

Ha viszont a jövő évi növekedés a jegybank által vártnak a csúcsára fut, akkor azok a nyugdíjasok, akiknek járandósága meghaladja a 80 ezer forintot, 50 ezer forintos egyszeri juttatást is kaphatnak - írta a pénzügyi tanácsadó portál.

A nyugdíjprémium kalkulációjához a nyugdíj negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell alapul venni. Ezt növelik meg a szorzószámmal, ami annyi, amennyivel meghaladja a növekedés a 3,5 százalékot, ez hat százalékos növekedésnél 2,5. A választás évében az MNB prognózisa alapján 30-40 ezer forint lehet a plusz juttatás. Ez egyszeri összeg, ami a későbbi nyugdíjemeléseket nem érinti.

Mivel a 2021-es költségvetésbe a kormány 3 százalékos inflációt és hasonló mértékű év eleji nyugdíjemelést írt be, jövőre az ennél valószínűleg magasabb tényleges infláció ellentételezéseként november pótlólagos emelés is lesz. Az MNB friss prognózisában is magasabb, 3,5-3,6 százalékos áremelkedés szerepel 2021 egészére.