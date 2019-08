Két hétig egyik alelnöke nélkül működik a jegybank?

Mivel a most hivatalban lévő Windisch László MNB-alelnök mandátuma október 1-jén lejár, s nem kizárt, hogy a parlament csak az október 13-i önkormányzati választások után kezdi meg munkáját, így akkor kerülhet sor az új jegybanki alelnök-jelölt bizottsági meghallgatására is - írta az Mfor.hu.

Néhány hete derült ki, hogy az MNB-nél a felügyeleti munkáért felelős alelnöki poszton a hatéves mandátuma lejárta után Windisch László nem folytatja. Az Mfor.hu értesülése szerint az utód Kandrács Csaba lehet.

A portál szerint az egyik lehetséges jelölt Patai Mihály volt, akit idén április 22-én nevezték ki hat évre az MNB alelnökének. Csakhogy Matolcsy György MNB-elnök alapvetően azért támogatta Patai kinevezését, hogy a szakember az MNB nemzetközi tekintélyét, hírnevét öregbítse, kamatoztatva kapcsolati tőkéjét.

Emiatt is eshetett a választás Kandrács Csabára, aki 2016 júniusa óta ő az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója. Korábban volt az MNB monetáris tanácsának külsős tagja, az MNB bankműveleti igazgatóságának igazgatója, valamint az MNB felügyelőbizottságának tagja is. Ezt megelőzően a Magyar Államkincstár elnöki tisztét is ellátta, valamint a második Orbán-kormány idején dolgozott az akkori Nemzetgazdasági Minisztériumban is, mint miniszteri biztos és a kincstárért felelős helyettes államtitkár. Jegybanki ügyvezető igazgatói kinevezése előtt, 2014-től pedig a Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő (Mark Zrt.) elnök-vezérigazgatója volt.

Ráadásul lehet némi interregnum az alelnöki poszton, mivel kinevezése előtt Kandrácsot a parlamenti gazdasági bizottságának meg kell hallgatnia. Csakhogy a parlament az október 13-i önkormányzati választás előtt várhatóan már nem ül össze, így a kinevezés is október második felére tolódhat.