Két újabb halottja van a járványnak Magyarországon

A fertőzöttek száma egy nap alatt 22 fővel 5155-re emelkedett, az aktív fertőzötteké pedig 847-re nőtt Magyarországon.

A koronavirus.gov.hu kormányzati portál vasárnap kora délelőtt közölte: a vírus okozta betegségben vasárnap reggelre elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 613 főre emelkedett.

A tájékoztatóból kiderül, hogy a járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van Magyarországon. Európa legtöbb államában romlik a járványügyi helyzet, ezért szeptembertől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra, amire a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs. A szeptemberi szigorításra Orbán Viktor is utalt pénteken, a közrádióban a miniszterelnök azt mondta, Magyarország nyáron bevezette az egyes országok fertőzés szerinti osztályozását, de szeptember 1-jétlő nem lehet fenntartani ezt a rendszert és szigorítások jönnek.

Emellett az operatív törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet a saját költségén kell elvégeztetnie.