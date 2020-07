Kétezresek, ötezresek - lejár a határidő, milliárdok vannak még a magyaroknál

Több mint 19 milliárd forint értékben vannak még régi kétezer és ötezer forintos bankjegyek a piacon, ezeket július végéig lehet becserélni a postákon vagy bankfiókokban. Később már csak a Magyar Nemzeti Bank ad helyettük újat.

Money is valid, this money is valid - mondogatta egy ukrán rendszámú autó sofőrje az elmúlt hétvégén az egyik budaörsi benzinkúton, amikor ki akarta fizetni a tankolást, de kutasok nem fogadták el. Ugyanis az a régi - kék színű, Mátyás király-portrés - ezres volt, amellyel már nem lehet fizetni bárhol. 2018 október végétől ugyanis bevonta a forgalomból a Magyar Nemzeti Bank (MNB), 2021 október végéig viszont a bankfiókok és posták adnak helyette újat, a jegybank pedig 2038-ig teszi meg ugyanezt.

A fenti példa apropót ad arra is, hogy felhívjuk a figyelmet: lejár az egyik régi bankjegyekre vonatkozó határidő. A 2017 márciusa előtt kibocsátott kétezer és ötezer forintos bankjegyeket ugyanis július végéig lehet becserélni a postákon és bankfiókokban újakra, utána csak a MNB teszi meg ugyanez 2037. július végéig.

Több millió 2000 és 5000 forintos bankjegy van még a pénztárcákban

A jegybank a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) kérdésére közölte:

a régi 2000 forintos bankjegyből még 3,9 millió darab,

a régi 5000 forintos bankjegyből pedig 2,3 millió darab nem érkezett vissza a jegybankba a 2017. július végi bevonás óta eltelt idő alatt.

Ez azt jelenti, hogy 19,3 milliárd forint értékben van még ilyen bankjegy a "piacon". Ez egy elméleti mennyiség, ugyanis az MNB-nek arról nincs pontos adata, hogy hány darab bankjegy semmisült meg, veszett el örökre vagy maradt külföldieknél, akik nem foglalkoznak a visszaváltással.

Ha valaki július vége után talál rá régi kétezresre vagy ötezresre, akkor ezeket többféleképpen visszacserélheti a jegybank segítségével. Az egyik megoldás, hogy beviszi az MNB Budapest, V. kerület, Kiss Ernő utca 1. szám alatt található pénztárába, amelynek nyitvatartási ideje itt érhető el. A másik verzió, hogy a szóban forgó régi kétezreseket vagy ötezreseket az érintettek értéklevélben elküldik az MNB-nek. Ha a beküldött bankjegyek megfelelő állapotban vannak, azaz cserélhetőek, akkor az MNB postai úton vagy átutalással kifizeti az adott összeget.



Melyiket, meddig?

Mivel a 2014-ben indult bankjegycsere keretében az új forintbankjegyek eltérő időpontban jelentek meg, ezért a bevonási, a bankban,postán vagy az MNB-ben történő cserére vonatkozó határidők is különböznek.

A régi (2015 előtt kibocsátott) húszezreseket 2020. december 31-ig lehet becserélni a postákon és bankfiókokban, a jegybankban pedig 2037 végéig. A régi (2014 előtt kibocsátott) tízezreseket 2022. december 31-ig lehet becserélni a postákon és bankfiókokban, a jegybankban pedig 2039 végéig. A régi (2017 előtt kibocsátott) ezreseket 2021. október 31-ig lehet becserélni a postákon és bankfiókokban, a jegybankban pedig 2038 október végéig. A régi (2018 előtt kibocsátott) ötszázasokat 2022. október 31-ig lehet becserélni a postákon és bankfiókokban, a jegybankban pedig 2029 október végéig.

Örökre elbúcsúztak

Vannak olyan bankjegyek is, amelyekért már a jegybank sem ad újat, ezek az úgynevezett elévült bankjegyek. Egy évvel ezelőtt, 2019 júliusában és szeptemberében járt le ugyanis az 1970 augusztusában megjelent lila (Ady-portrés) ötszázas, az 1983 nyarán kibocsátott zöld (Bartók-portrés) ezres és a 1990 márciusában debütáló barna (Széchenyi-portrés) ötezresek utolsó határideje.