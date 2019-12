Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kevesebb adót fizetne? Akkor ez a hír érdekelni fogja!

Még ma is választható a kisvállalati adó (kiva), illetve a kisadózók tételes adója (kata), ha a teljes 2020-as adóévben így adózna a vállalkozó - adta hírül a pénzügyi tárca.

Szintén az óév utolsó napjáig lehet választani a 2020-as adóévre az alanyi mentességet az áfában. Az evásoknak különösen fontos lehet az év végi határidő akkor, ha jövőre valamelyik kedvező adózási mód szerint szeretnének adózni.

A kormány több speciális, jelentős összegű adómegtakarítást biztosító, adózási formát kínál a vállalkozásoknak, amelyek közül jövőre a kiva - az adócsökkentés politikájának köszönhetően - még kedvezőbbé válik. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy 2019. december 31-én éjfélig az erre vonatkozó bejelentést el kell juttatni az adóhivatalnak.

A kiva választásával jövőre a Pénzügyminisztérium számításai szerint mintegy 57 ezer cég járna jobban. Az érintettek összességében 24 milliárd forintnyi közterhet takaríthatnának meg 2020-ban. December 1-e óta tegnap reggelig már több mint nyolcezer cég jelentkezett be kivásként. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sokan hagyják az utolsó napra a döntést.

Ebben most az is segíthet, hogy jövőre egy százalékponttal - 13 százalékról 12 százalékra - csökken az adó mértéke. Ugyan kivára váltani bármikor év közben is lehet, de a 2019-es zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. A kiva alanyiság kezdő napjával a cégnek ugyanis mindenképp új, önálló üzleti év kezdődik.

Mivel a kivával az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint a 80 százaléka jobban járna, minden cégnek érdemes 10 percet szánnia Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátorára.

Az általános forgalmi adóban (áfa) az alanyi mentesség - működő vállalkozások esetén - a bejelentést követő adóévre választható, vagyis, ha valaki 2020-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell az adóhivatalnak. Szilvesztert követően az alanyi mentességet csak a 2021-es adóévre választhatják a vállalkozások. Az alanyi adómentesség értékhatára 2019-től lett sokkal kedvezőbb: jelentősen - négymillió forinttal - megnőtt. A bevételi határ jövőre is 12 millió forint. Az alanyi mentes vállalkozásnak - fő szabály szerint - nem kell áfát felszámítania, fizetnie és bevallást sem kell készítenie.

Szerdától, azaz 2020. január 1-től megszűnik az eva, a kedvező adózási módot nem választó egyéni vállalkozó ezen időponttól automatikusan a vállalkozói személyi jövedelemadó, a társas vállalkozás pedig a társasági adó alanya lesz. A Pénzügyminisztérium és az adóhivatal már szeptember végén mind a 17 ezer érintettet tájékoztatta a legfontosabb tudnivalókról. Ha valaki az utolsó napokra hagyta a döntést, akkor segít a pénzügyi tárca tájékoztatója és az eva-kalkulátora is.

Akik még idén választják a katát, a teljes 2020-as évben így adózhatnak. Viszont annak, aki majd csak jövőre választja ezt az adónemet, számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig még a korábbi választása szerinti adózási mód szabályait kell alkalmaznia, azaz tört adóéve keletkezik.

Az új, kedvező adózási mód bejelentésére szolgáló nyomtatványok (Kata adózási mód esetén: 19T101, 19T101E, 19T201, 19T201T, Kiva adózási mód esetén: 19T201, 19T201T, 19T203KV) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthetőek le, és kényelmesen, - akár otthonról is - elektronikusan küldhetőek be - olvasható a közleményben.