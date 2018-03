Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kevesebb lesz a cukor a hazai élelmiszerekben is

A magyarok húsvétkor többet költenek figurás csokoládékra, mint karácsonykor. Az innovációknak köszönhetően a cukorkapiac is beindult. Az édességgyártók is csökkentik termékeik cukortartalmát.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége (MÉSZ) a tavalyihoz hasonló húsvéti forgalomra számít az idén - közölte Sánta Sándor, a szövetség elnöke az MTI-vel. A magyarok a tavalyi húsvéti szezonban 900 tonna csokoládéfigurát vásároltak, ami 20 százalékos emelkedés 2016-hoz képest. A húsvéti időszakban a szezonális édességekből származó árbevétel 28 százalékkal nőtt tavaly az előző évhez képest, elérte a 4,5 milliárd forintot - a Nielsen adatai szerint.

A teljes éves magyar édességpiac forgalma tavaly több mint 200 milliárd forint volt, az idén ezt valamivel meghaladó - becslésük szerint 2-3 százalékkal növekvő - összegre számítanak a szövetség tagvállalatai, amelyek a magyar forgalom több mint 80 százalékát fedik le - mondta Sánta Sándor.

Csökkentik a cukortartalmat Egy európai keretmegállapodás szerint 2020-ig 10 százalékkal csökkenteni kell az élelmiszeripari termékek hozzáadott cukortartalmát. Az édességgyártók, az Élelmiszerforgalmazók Országos Szövetségével közösen, önkéntes vállalásokkal már elkezdték a csökkentést.

Az édességgyártók számára a húsvét általában még a karácsonynál is nagyobb keresletet támaszt a figurás csokoládék iránt, amelyekből az eladás mennyisége akár ötödével is meghaladhatja a decemberi időszakot.

A legkedveltebb figura húsvétkor már négy éve a csokinyúl, de favoritnak számít a tojás, a kacsa, a bárány és a csibe is. A húsvéti szezonban a figurás csokoládék mellett a cukorkák iránti kereslet is megnő, másrészt maga a cukorka piac is jobban teljesített a teljes édességpiachoz képest az elmúlt egy évben az innovációknak köszönhetően - tette hozzá a szakember.

A fogyasztók egyre nyitottabbak a magasabb minőséget képviselő, kiváló alapanyagokból készített, magasabb árkategóriás termékekre. A korábbi éveket még a fogyasztás mennyiségének csökkenése jellemezte, de a kereslet már ekkor is folyamatosan a minőség felé tolódott el. Emellett egyre nagyobb teret nyernek a speciális igényeket kielégítő édességek, például a cukor-, laktóz- és gluténmentes termékek is, és várható hogy a kereslet tovább nő ezek iránt - írta az MTI a szövetség közleményére hivatkozva

