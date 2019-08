Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kevesebb pénz ment a nyugdíjtartalékokba, úgy megkavarták a rendszert

Az idei első félévben az állami támogatásnak tekinthető adóvisszatérítéssel ösztönzött egyéni és munkáltatói nyugdíjbefizetések csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Nem az extrakamatú nyugdíjkötvényekre várnak a befizetők, hanem egyszerűen a cafeteria-rendszer leredukálása zavart össze mindenkit.

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) adatai szerint az idei első félévben az állami támogatásnak tekinthető adóvisszatérítéssel ösztönzött egyéni és munkáltatói nyugdíjbefizetések csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. A pénztártagok az idei év első hat hónapjában 28 milliárd forintot tettek félre, ami a múlt évi tagdíjbefizetéseknél 3,2 százalékkal kevesebb - írja az azénpénzem.hu.

A portál felhívja a figyelmet rá, hogy eközben az egészségpénztárakba 15,5 százalékkal többet, összesen 12 milliárd forintot fizettek be önállóan a tagok. A szervezet szerint ebből kitűnik, hogy felkészületlenül érte a munkáltatókat és a munkavállalókat is az, hogy a kormány tavaly jelentősen megvágta, hogy milyen cafeteria-elemekre ad támogatást. Még jobban alátámasztja ezt az elméletet, hogy inkább a második negyedévben dönthettek a cégek, hova utalnak, így jött, hogy a munkáltatóktól 2019 második negyedévében 33 százalékkal több tagdíj az előző negyedévhez képest.

"Nem mellékes azonban, hogy az első félévben éves összevetésben így is 24 százalék feletti a visszaesés, ami egyértelműen a cafeteria elsősorban a SZÉP-kártyát helyzetbe hozó átalakításának következménye (ezt mutatják a pihenőplasztik adatai is)" - írja a portál.

Elmélet volt az is, hogy a kormány egy új megtakarítási formával akarja ösztönözni a nyugdíjcélú előtakarékosságot: bevezetnék a kamatbónuszos, a babakötvényhez hasonló nyugdíjkötvényeket is. Azonban egy másik lakosságot célzó projekt miatt ez csúszik egyelőre: akkora siker a MÁP Plusz, hogy még várnak az öngondoskodási papírral. Utóbbi egyébként vélhetően kihatott a nyugdíjpénztári és -biztosítási befizetésekre is.