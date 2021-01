Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kezdődik a regisztráció alapú oltás

Hétfőtől elkezdik oltani koronavírus ellen azokat, akik eddig regisztráltak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Letartóztatni nem fognak senkit, de súlyos büntetésekre számíthatnak így is azok akik a tiltással szemben kinyitják éttermeiket és a vendégeik is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is elárulta, melyik a kedvenc vakcinája.

Rácz Gergő , 2021. január 29. péntek, 08:00 Fotó: MTI Fotó / Máthé Zoltán

A szociális ellátásban a héten befejezik a koronavírus oltások beadása. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban elmondta, eddig kétmillió körül regisztráltak, hétfőn indul az új szakasz, és elkezdik behívni azokat, akik jelezték, hogy oltakoznának. Gulyás Gergely: március 1-ig maradnak a korlátozások Orbán szerint még mindig a kelleténél kevesebben regisztráltak, biztatott mindenkit, hogy jelentkezzen. Ő maga is beoltatja magát, és a kínai vakcinát fogja kérni. Erről hamarosan megszülethet a szerződés. Várhatóan 880 ezer embert tudunk beoltani márciusban, ezt megkétszerezhetjük a kínai szállítmánnyal. Húsvétra nagyon más helyzet lesz, akkor már komolyabban mérlegelni lehet a lazításokat, de ez még korai. Orbán kérte a rendőröktől, hogy ne tartóztassanak le senki, aki kinyitná a tiltásokkal szemben a kocsmáját, éttermét. A kormányhoz eljutott a vendéglátóipar kritikája a támogatások miatt, ezeknek felgyorsításáról döntött a kormány. Ha nincs erőszak amit meg kellene fékezni, akkor csak szabálysértésről van szó. De kéri a türelmetlen embereket is és a vendéglősöket is, hogy ne tegyék, mert másokat is veszélybe sodornak. A hatóságok a szabályokat be fogják tartatni, 150 ezer és egymillió forintra meg fogják bírságolni, akár utólag is a szabálysértők, a vendéglőket fél évre bezárják, vagy akár egy egész évre, és eltiltják az üzemeltetőket. Higgyék el, nem éri meg - mondta Orbán. Döntött a kormány 6 ezer milliárd forintnyi tételről a gazdaság újraindítási alapból. Együttműködünk az EU-val, legszorosabb szövetségben: ilyen a gazdaság digitalizálása,a és kizöldítése. Kilenc terület között osztották szét a forrásokat, a legnagyobb nyerte a felsőoktatás lesz. Egy nagy egyetemfejlesztési program indul, amire eddig még nem volt példa, csak erre 1500 milliárd forintot költenek. Hamarosan újabb jelentős tételekről születhetnek döntések.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK