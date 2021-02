Kezdődik az idősek oltása, ez lesz a menetrend

A héten jön még 85 ezer Pfizer-vakcina, a Moderna szállítmánya bizonytalan. Müller Cecília szerint az a jó vakcina, amelyik véd a súlyos lefolyástól. Az idősek Moderna-vakcinát kapnak, ha kell, a háziorvos házhoz is kimegy oltani.

A hatályban lévő jogszabályok ellenére, amelyek alapján tilos rendezvényt szervezni és tartani, vasárnap a Hősök terén több magánszemély is megjelent. A rendőrség intézkedett - mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt napon 1124 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az adatok csökkenő tendenciát mutat, az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, 91 872 főt tartanak már csak nyilván. Többségük otthon tartózkodik, mert enyhék a tüneteik, de 3682 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 273-an vannak lélegeztetőgépen. Elhunyt 54 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 578 főre emelkedett. Tegnap a legfiatalabb 46 éves volt, a legidősebb 96 éves volt, minden elhunytnak volt krónikus alapbetegsége, főleg szív- és érrendszeri betegség.

Nem jött elég vakcina

Az oltási menetet pontosan megszervezte a munkacsoport, az egészségügyben a kampányszerű oltás gyakorlatilag véget ért, az idősotthonokban és a bentlakásos szociális intézményekben is beoltották a lakókat és a dolgozókat, több mint 72 ezer főt. Minden otthonba még nem tudtak eljutni a védőoltással, olyan otthonokba nem mentek, ahol koronavírusos betegek vannak.

A harmadik kör beoltása ezen a héten történik a tervek szerint. A 89 évesnél idősebbeket oltják be a héten a háziorvosok vagy a rendelőben vagy az oltóhelyeken, de a háziorvos az otthonokba is kimegy, ha szükséges. A háziorvosok 10 adag vakcinát kapnak, mivel egy Moderna-ampullában tíz adag van. Az oltási tervet át kellett dolgozni, mert 18 ezer helyett kevesebb mint 11 ezer Moderna-vakcina érkezett be az országba. Eddig 237 872 fő kapott oltást, közülük 61 266 fő már a második oltását is megkapta. Ők egy héttel a második oltás után már védettnek tekinthetők, de egyik vakcina sem 100 százalékos, ilyen vakcina nem létezett soha - figyelmeztetett Müller Cecília.

Minden vakcina hatásos viszont valamilyen mértékben, legalább 60 százalékos hatékonyságúak, vagyis 100-ból ennyi személyt megvédenek a megbetegedéstől vagy a súlyos lefolyástól. Az Európai Gyógyszerügynökség a Pfizer és a Moderna után az AstraZeneca vanókcinájának is megadta az engedélyt. Magyarország emellett gondoskodott egymillió ember beoltására elegendő orosz és 2,5 millió emberre elegendő kínai vakcina behozatalát. A héten több mint 85 ezer Pfizer-vakcinát várnak még, emellett a Modernának is szállítania kellene még, de ekörül sok a bizonytalanság.